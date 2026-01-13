Lanserhof Management GmbH

Schlaf neu erleben: Lanserhof präsentiert Schlafinnovation der Spitzenklasse

Sylt

Der Lanserhof Sylt setzt einen neuen Meilenstein in der modernen Schlafmedizin. Mit dem Neuro Sleep Reset präsentiert Europas führendes Health Resort eine wissenschaftlich fundierte, technologisch revolutionäre Lösung für Menschen, die nicht nur schlafen, sondern neu starten möchten.

Das Neuro Sleep Reset Retreat ist eine Weltneuheit: ein dreitätiges Intensivmodul, das exklusiv am Lanserhof Sylt angeboten wird und Bestandteil eines siebentätigen Aufenthalts bildet. In 12 hochintensiven Biofeedback-Sitzungen werden gezielt Theta-Wellen trainiert - jene Hirnwellen, die für tiefen Schlaf, Regeneration und mentale Klarheit entscheidend sind. Durch die Aktivierung der Neuroplastizität lernt das Gehirn, wieder leichter in regenerative Schlafphasen überzugehen. Das Ergebnis: eine nachhaltige und messbare Schlafverbesserung, völlig ohne medikamentöse Eingriffe.

3 Tage - 12 Impulse - eine Transformation

"Schlaflosigkeit ist kein Schicksal - wir setzen modernste Neurotechnologie ein, um den Körper zurück in seinen natürlichen Rhythmus zu führen", erklärt Dr. Jan Stritzke, Ärztlicher Direktor des Lanserhof Sylt. "Unser Sleep Reset Retreat kombiniert medizinisches Know-how, Schlafstrategien und neueste Gehirnstimulation."

Das exklusive Programm wurde in Zusammenarbeit mit führenden Neurotechnologie-Experten entwickelt. Einer von ihnen ist Eyal Lewin, CEO des Technologiepartners NYX Technologies, der die Innovation als quantensprunghaften Fortschritt beschreibt: "Wir haben Diagnose und Behandlung in einem einzigartigen System vereint - ein KI-gestütztes Gerät, das die Brainwaves jedes Menschen in Echtzeit analysiert und individuell stimuliert. Jede Sitzung ist einzigartig. Jede Entscheidung dient einem Ziel: erholsamer Schlaf."

Exklusiv im Lanserhof Sylt

Das Neuro Sleep Reset Retreat ist ausschließlich im Lanserhof Sylt verfügbar und richtet sich an alle, die unter Ein- oder Durchschlafstörungen leiden, stressbedingt erschöpft sind oder ihre mentale Leistungsfähigkeit steigern möchten.

7 Nächte exklusive Unterkunft ab 6.956,00 EUR (Preis pro Person, exklusive Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente. Durchführung durch das Therapiezentrum.)

Über den Lanserhof. World's Best Longevity Clinic.

Seit 40 Jahren steht der Lanserhof für herausragende Exzellenz in der Gesundheitsvorsorge, Regeneration und Optimierung. Als führende Institution im Bereich ganzheitliche Medizin vereint die Longevity Clinic modernste medizinische Wissenschaft mit bewährten Naturheilmethoden. Das LANSERHOF CONCEPT schafft dabei eine intelligente Symbiose aus gezielten Fastenkuren und individuell abgestimmten Therapiemaßnahmen. Am Lanserhof trifft exklusive Betreuung auf tiefgreifendes Fachwissen: Unter der Obhut eines interdisziplinären Expert:innen-Teams wird den Gästen ein maßgeschneiderter Weg zu nachhaltigem Wohlbefinden, vitaler Gesundheit und Langlebigkeitskonzepten eröffnet. Mehr noch: Der Lanserhof versorgt seine Gäste mit wichtigen Informationen, was im Körper vor sich geht, und schärft das Bewusstsein für ein neues Körpergefühl.

Was ursprünglich in jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Lanserhof Ärzt:innen und Therapeut:innen im Tiroler Stammhaus in Lans entstand, lässt sich auch in allen anderen Dependancen der Longevity Clinic erleben. Gäste und Patient:innen aus aller Welt kommen seit der Eröffnung 2014 am Tegernsee und 2022 auf Sylt auch in Deutschland in den Genuss des ganzheitlichen Erfolgskonzepts. 2027 wird mit dem Lanserhof Marbella die erste Lanserhof Longevity Clinic in Südeuropa eröffnet.