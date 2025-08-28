MS Pharma Saudi Arabia

MS Pharma errichtet den ersten Produktionsstandort für Biologika in der MENA-Region in Saudi-Arabien und stärkt damit seine regionale Führungsposition und globale Partnerschaften

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

MS Pharma eröffnet im Nahen Osten in Saudi-Arabien die erste Produktionsstätte für Biologika, die von der SFDA zugelassen ist und den Standards der EMA und FDA entspricht.

MS Pharma hat die erste Produktionsanlage für Biologika im Nahen Osten, die strategisch günstig in Saudi-Arabien liegt, offiziell eingeweiht. Die Anlage hat die Zulassung gemäß den Grundsätzen der Guten Herstellungspraxis („Good Manufacturing Practice", GMP) von der saudischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde („Saudi Food and Drug Authority", SFDA) erhalten und bildet damit einen Knotenpunkt für die fortschrittliche biopharmazeutische Produktion in der MENA-Region.

Mit Kapazitäten in den Bereichen Formulierung, Abfüllung und Lyophilisierung positioniert diese Investition in Höhe von 50 Millionen US-Dollar MS Pharma als führenden Anbieter von Biologika in der Region. Darüber hinaus etabliert sie das Unternehmen als zuverlässigen Partner für globale Pharmaunternehmen, die über lokale Herstellungs- und Lohnherstellungslösungen für breitere internationale Märkte Zugang zum saudischen Markt und zur MENA-Region suchen.

Die Anlage wurde gemäß den höchsten internationalen Regulierungsstandards, einschließlich EMA und US-FDA, konzipiert und ist auf monoklonale Antikörper und komplexe Peptide spezialisiert — zwei der weltweit gefragtesten biologischen Behandlungsklassen. Die Anlage verfügt außerdem über die ersten internen bioanalytischen Testlabore der Region, wodurch keine Testdienstleistungen im Ausland mehr erforderlich sind und die Markteinführung kritischer Behandlungen beschleunigt wird.

„Diese Markteinführung stellt einen entscheidenden Meilenstein für MS Pharma und die biopharmazeutische Landschaft im Nahen Osten und Nordafrika dar", erklärte Ghiath Sukhtian, Vorstandsvorsitzender von MS Pharma. „Wir sind stolz darauf, eine regionale Plattform für Biologika voranzutreiben, die den globalen Anforderungen im Gesundheitswesen entspricht und in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern hochwertige, komplexe Medikamente bereitstellt."

Kalle Känd, Geschäftsführer von MS Pharma, fügte hinzu: „Diese Anlage ist mehr als nur eine Anlage zur Herstellung – sie ist ein strategischer Wegbereiter für globale Partnerschaften, der regionalen Zugang und Lohnherstellungskapazitäten für die internationalen Märkte bietet. Darüber hinaus erschließt sie Lokalisierungsanreize und stärkt unseren Beitrag zu nationalen und regionalen Zielen in Bezug auf lokale Inhalte, hochqualifizierte Beschäftigung und Technologietransfer."

Im Einklang mit den Lokalisierungszielen und der Vision 2030 Saudi-Arabiens nutzt die Anlage in Riad industrielle Anreize und ihre strategisch günstige Lage, um das Königreich, die MENA-Region und die Exportmärkte in der EU und den USA zu bedienen. Damit stärkt MS Pharma seine Rolle als regionaler Marktführer im Bereich Biologika mit den Fähigkeiten, Kapazitäten und Compliance-Standards, um verschiedene Märkte zu bedienen und seinen Wert als Produktions- und Partnerschaftsplattform zu steigern.

Informationen zu MS Pharma

MS Pharma ist ein führendes multinationales Pharmaunternehmen, das sich für den Zugang zu hochwertigen Medikamenten im Nahen Osten, in Afrika und darüber hinaus einsetzt. Das Unternehmen wurde 1989 in Amman, Jordanien, gegründet und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter in zwölf Ländern. Es betreibt fünf Produktionsstätten in Jordanien, Algerien und Saudi-Arabien. Das Portfolio von MS Pharma umfasst die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Generika, komplexen Injektionspräparaten und Biosimilars zur Behandlung einer Vielzahl von Therapiebereichen, darunter Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Störungen des zentralen Nervensystems. Damit trägt das Unternehmen zu besseren Gesundheitsergebnissen in der gesamten Region bei.

