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Stiftungsrat des Naturama bestätigt neuen Geschäftsführer und ernennt neuen Präsidenten

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Stiftungsrat des Naturama bestätigt neuen Geschäftsführer und ernennt neuen Präsidenten

Das Naturama stärkt die Kontinuität an der Spitze: Simon Härdi, der die Geschäftsführung bereits seit September 2025 ad interim wahrgenommen hat, wurde nun definitiv bestätigt. Gleichzeitig übernimmt Gregor Hartmann das Präsidium des Stiftungsrats.

Der Stiftungsrat des Naturama hat Simon Härdi nach einem intensiven Auswahlverfahren als neuen Geschäftsführer bestätigt. Simon Härdi hatte die Funktion bereits seit September 2025 ad interim wahrgenommen und konnte sich in dieser Zeit als überzeugende Führungspersönlichkeit mit einem starken Netzwerk etablieren.

Simon Härdi sagt zu seiner Wahl: «Das Naturama ist für mich ein aussergewöhnlicher Ort der Vermittlung von Natur, Wissen und Begeisterung. Ich freue mich sehr, diesen Weg gemeinsam mit dem engagierten Team weiterzugehen und das Haus zusammen mit unseren Partnerinnen und Partnern weiterzuentwickeln.»

Im Stiftungsrat wurde die Nachfolge für das Präsidium geregelt: Die Aargauische Naturforschende Gesellschaft (ANG) hat Gregor Hartmann als Nachfolger von Alois Zwyssig, der die Aufgabe nach dem Ausscheiden von Ruedi Füchslin interimistisch übernommen hatte, in den Stiftungsrat gewählt. Der Stiftungsrat hat Gregor Hartmann zum Präsidenten ernannt, womit er das Präsidium von Suzanne Marclay-Merz übernimmt, die den Stiftungsrat in der Übergangsphase ad interim geleitet hat. Suzanne Marclay-Merz wird im Stiftungsrat verbleiben.

Mit der definitiven Besetzung von Geschäftsleitung und Stiftungsratspräsidium sind wichtige Voraussetzungen geschaffen, um das Naturama – das Aargauische Kompetenzzentrum für Natur- und Umweltthemen – erfolgreich weiterzuentwickeln und die anstehenden Herausforderungen anzupacken.

Medienkontakte:

Gregor Hartmann: 077 532 54 30

Suzanne Marclay: 076 377 30 05

Simon Härdi: 079 779 20 02

Kontakt

Naturama Aargau Mike Denz Fachmann Marketing und Kommunikation Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 75 kommunikation@naturama.ch