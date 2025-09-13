GAC

Mit der Eröffnung des ersten europäischen Ersatzteilvertriebszentrums von GAC wird ein neues Kapitel der lokalen Dienstleistungen aufgeschlagen

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire)

Am 5. September wurde das GAC European Spare Parts Distribution Center in Rotterdam, Niederlande, offiziell eingeweiht. Als zentraler Knotenpunkt der europäischen Logistikdrehscheibe von GAC folgt das Zentrum der strategischen Leitlinie „In Europa, für Europa, in Europa integrieren, Europa dienen, zu Europa beitragen". Dies ist ein wichtiger Schritt in der Verbesserung des europäischen Kundendienstsystems von GAC und bedeutet eine neue Phase in der Vertiefung der chinesischen Automarken auf dem Überseemarkt, die die Lokalisierungsbemühungen vorantreibt.

Wei Haigang, Präsident von GAC INTERNATIONAL, erklärte, dass GAC seine lokale Präsenz weiter ausbauen und ein effizientes und zuverlässiges Servicenetz in Übersee aufbauen wird, um GAC bei der Umsetzung einer der „Drei Schlüsselinitiativen" zu unterstützen: Herausragende Kundenerfahrungen zu liefern.

Im Beisein aller Gäste wurden gleichzeitig das Band durchschnitten und die Plakette enthüllt. Als das Schild für das „GAC European Spare Parts Distribution Center" offiziell enthüllt wurde, fuhr der erste LKW, voll beladen mit Autoteilen, langsam aus dem Lagerhaus und verkörperte die Verpflichtung zu „effizientem Service" und hob die Atmosphäre der Veranstaltung. Am Ende der Zeremonie versammelten sich die Gäste und das GAC-Team zu einem Gruppenfoto, um diesen Moment der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit festzuhalten.

Die Eröffnung des ersten Teilevertriebszentrums in Europa ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Das Zentrum wird ein Servicenetz aufbauen, das den europäischen Festlandmarkt abdeckt. Mit einem transparenten Bestandsmanagement, schnellen Liefermechanismen und visuellen Logistik-Dashboards hilft es den Händlern, schnell auf Ersatzteile zuzugreifen und den Druck auf die Lagerbestände zu verringern. Gleichzeitig bietet es den europäischen Kunden eine effiziente und beruhigende Erfahrung im Kundendienst. In Zukunft wird GAC sein Netzwerk weiter ausbauen, indem es in weiteren Ländern lokale Lagerhäuser einrichtet, um die Servicepunkte näher an den Markt zu bringen und so die Reise- und Fahrzeugbedürfnisse der Verbraucher in den verschiedenen Regionen genau zu erfüllen. Gleichzeitig wird GAC seine europäische Lieferkette und sein Servicesystem weiter optimieren und einen hochwertigen Service als Brücke nutzen, um den Bekanntheitsgrad der Marke und das Vertrauen der Kunden kontinuierlich zu steigern und ein neues Kapitel für die Entwicklung chinesischer Marken auf dem europäischen Automobilmarkt zu schreiben. Darüber hinaus werden lokalisierte Service-Upgrades als Bindeglied dienen, um die tiefe Integration und gemeinsame Entwicklung der chinesischen und europäischen Automobilindustrie zu fördern.

