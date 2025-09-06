Concirrus

Concirrus führt KI-gestützte Plattform für Sachversicherungen ein, die Angebote bis zu 98 % schneller liefert

London und New York (ots/PRNewswire)

Concirrus , der vertrauenswürdige KI-Versicherungstechnologiepartner für die Automatisierung der Risikoprüfung von Spezialversicherungen, gab heute die Markteinführung von Concirrus Property bekannt, einer neuen KI-nativen Plattform, die Versicherern und MGAs hilft, die Bearbeitungszeit vom Eingang des Antrags bis zur Ausstellung eines Angebots von Tagen auf Minuten zu verkürzen.

Traditionell zwingt das manuelle Vorgehen bei der Zeichnung von Schaden- und Unfallversicherungen sowie Spezialversicherungen die Versicherer zu mühsamer, sich wiederholender Arbeit. Aktuelle Lösungen erfassen zwar die eingereichten Daten, lassen jedoch wichtige Felder unberücksichtigt, sodass Underwriter weiterhin mit dem gleichen Problem konfrontiert sind, nur in einer übersichtlicheren Form.

Mit Concirrus Property wird der Underwriting-Prozess auf den Kopf gestellt, sodass innerhalb von Sekunden ein umfassender Datensatz bereitgestellt wird, der es Underwritern ermöglicht, als Erste Angebote zu unterbreiten, mehr Verträge abzuschließen und fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Risiken zu treffen.

„Die Technologie ist nicht dazu da, die Underwriter im Versicherungswesen zu ersetzen, sondern um die Arbeitsbelastung zu verringern", so Vinod Singh, President von Concirrus. „Die Risikoprüfung von Immobilien erfordert die Bearbeitung umfangreicher, komplexer Wertlisten, aber die meisten Lösungen haben Schwierigkeiten, Wertlistendaten zu extrahieren oder Adressen genau zu geokodieren. Concirrus liefert innerhalb von Sekunden die richtigen Ergebnisse und ermöglicht Underwritern so, schnell, fundiert und präzise zu entscheiden, um mehr Verträge abzuschließen und ihre Portfolios sicher zu verwalten."

Erste Anwender von Concirrus Property haben die Bearbeitungszeit bereits von Stunden oder Tagen auf Minuten reduziert und sind von der Einreichung bis zum Angebot um bis zu 98 % schneller. Die manuelle Neueingabe von Daten entfällt, das Risiko wird vor der Angebotserstellung in Echtzeit angezeigt und die Abschlussquote ist gestiegen, sodass Teams ohne zusätzliche Kosten oder Personal ihre Volumen steigern können.

„Indem wir den Underwritern verlässliche Einblicke in die Preisgestaltung geben, können sie das tun, was sie am besten können: mehr Verträge abschließen, stärkere Portfolios aufbauen und fundiertere Risikounterscheidungen treffen", fügt Matthew Twist, Chief Revenue Officer bei Concirrus, hinzu.

Concirrus Property wurde für Unternehmen entwickelt, die komplexe gewerbliche Immobilienrisiken versichern, darunter Gewerbeimmobilien, Portfolios mit hohem Gesamtversicherungswert, Wohn- und Industrieimmobilien, Baurisiken, leerstehende und notleidende Objekte sowie katastrophengefährdete Gebiete.

Informationen zu Concirrus

Concirrus bietet beeindruckende Technologie für Spezial- und Gewerbeversicherungen und verwandelt komplexe Risikoprüfungen in KI-gestützte Entscheidungen. Mit einer Plattform, die speziell für Automatisierung, datengestützte Entscheidungen und Echtzeit-Portfoliomanagement entwickelt wurde, unterstützen wir Versicherer dabei, Angebote schneller zu erstellen, Risiken intelligenter zu selektieren und profitablere Portfolios aufzubauen.

Unsere Lösungen unterstützen eine breite Palette von Spezialsparten, darunter Sachschäden, Luftfahrt, Transport, Transport, Kaution, Bauwesen und Politische Gewalt & Terrorismus. Führende Versicherer weltweit vertrauen uns.

