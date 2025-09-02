Alpy.com

Warum ALPINRESORTS.com jetzt Alpy.com heißt – Europas Skiverleih-Marktführer startet in die Zukunft

Bratislava (ots)

Seit 2006 steht ALPINRESORTS.com für unkomplizierten und günstigen Skiverleih in Europa. Ab sofort trägt die Marke den Namen Alpy.com. Der neue Auftritt spiegelt die internationale Ausrichtung wider und stärkt die Position als Marktführer im Online-Skiverleih.

Ein neuer Name – die gleichen Vorteile

Alpy.com vereint frisches Design, intuitive Nutzerführung und mobile Optimierung mit den bekannten Stärken:

Bis zu 65 % Ersparnis beim Skiverleih

Zugang zu über 1.150 Partnershops in 11 Ländern

Kostenlose Stornierung bis zum Tag vor der Miete

Mehrsprachiger Support mit Antwortzeit unter 24 Stunden

„Mit Alpy.com gehen wir den nächsten Schritt“, sagt Gunther Dillersberger, CEO von Alpy.com. „Wir machen Skiverleih für die nächste Generation noch einfacher, internationaler und emotionaler – ohne Kompromisse beim Service.“

Kundennähe und Technologie

Seit fast zwei Jahrzehnten arbeitet das Team von Alpy.com daran, den Skiverleih so einfach wie möglich zu machen. Egal ob Familienurlaub in den Alpen, ein spontanes Skiwochenende in den Pyrenäen oder ein Snowboard-Trip nach Italien – mit Alpy.com steht Skiverleih für stressfreies Reisen: Ausrüstung online in wenigen Schritten buchen, direkt im Shop vor Ort abholen und ohne Umwege auf die Piste starten.

Markenbotschafter Asterix

Zum Rebranding begleitet Asterix der Gallier die Marke auf ihrer Reise. Mit seinem Sinn für Abenteuer steht er sinnbildlich für die Werte von Alpy.com: zuverlässig, mutig und voller Lebensfreude.

FAQ – Häufige Fragen zum Rebranding

Warum wurde aus ALPINRESORTS.com Alpy.com?

Um die Marke international noch klarer, einprägsamer und mobilfreundlicher zu machen.

Seit wann gibt es ALPINRESORTS.com?

Die Marke existiert seit 2006 und zählt über 1,2 Millionen Buchungen seit 2009.

Welche Vorteile bietet Alpy.com beim Skiverleih?

Wer beim Skiverleih über Alpy.com bucht, spart bis zu 65 %, wählt aus über 1.150 Partnershops in 11 Ländern, erledigt die Reservierung in wenigen Schritten online und profitiert von kostenloser Stornierung bis zum Vortag.

Wie funktioniert die Buchung bei Alpy.com?

Ganz einfach: Wintersportler wählen online ihr gewünschtes Skigebiet und die passende Ausrüstung aus, buchen in wenigen Schritten und holen das Equipment bequem im ausgewählten Shop vor Ort ab.

Über Alpy.com

Alpy.com (ehemals ALPINRESORTS.com) ist Europas führender Online-Marktplatz für Skiverleih. Seit 2006 steht die Marke für einfache Online-Buchung, günstige Preise und verlässlichen Zugang zu hochwertiger Wintersportausrüstung. Mit über 1,2 Millionen Buchungen seit 2009 gilt Alpy.com heute als erste Adresse, wenn es um Skiverleih in Europa geht.