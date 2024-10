Naturama Aargau

Sonderausstellung «Cool down Aargau» im Naturama eröffnet

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Sonderausstellung «Cool down Aargau» im Naturama eröffnet

Asphalt knacken, Bäume pflanzen, Wasser speichern: «Cool down Aargau» zeigt auf, wie wir uns an die Folgen des Klimawandels anpassen und unsere Umgebung kühlen können. Ausserdem präsentieren Aargauer Schulklassen kreative Vorschläge für ihre Wohngemeinden und fordern dazu auf, weitere Ideen zu entwickeln. Die Sonderausstellung regt dazu an, für eine lebenswerte Zukunft selbst aktiv zu werden .

Mit einer Vernissage lancierte das Naturama am Donnerstag, 24. Oktober 2024, «Cool down Aargau – So passen wir uns ans Klima an». Die Sonderausstellung im Aarauer Naturmuseum ermutigt Besucher:innen bis am 6. September 2026 dazu, sich damit auseinanderzusetzen, welche wirkungsvollen Anpassungsmöglichkeiten es für Bewohner:innen des Mittellandes gibt und inspiriert dazu, selber aktiv zu werden.

Anpassungsideen für Stadt und Land

In einer fiktiven Agglomeration mit Quartieren, Parks und Häuserfassaden laden fünf Interaktionsinseln dazu ein, die Schwerpunkte Begrünung, Hitze, Kaltluft, Niederschlag und Schatten spielerisch zu erkunden. Aus den Fenstern der Häuser schauen verschiedene Personen, die in Kurzvideos darüber berichten, wie sie mit der Klimaerwärmung umgehen. Zusätzlich bereichern drehbare Tafeln und Tastboxen die interaktive Erfahrung. Raumhohe Fotografien bieten Ausblicke auf Aargauer Standorte wie den Trafoplatz in Baden, den Fachhochschul-Campus in Windisch sowie Landschaften im Limmattal, rund um Spreitenbach und im Bünztal. Die Beleuchtung in den Farben des Regenbogens macht zusammenhängende Themen erkennbar und schafft eine einzigartige Atmosphäre.

«Die Sonderausstellung dokumentiert die Auswirkungen der Klimaerwärmung im Mittelland und zeigt, mit welchen Strategien der Kanton Aargau diesen begegnet. Insbesondere will das Naturama Besucher:innen dazu animieren, in ihren Einflussbereichen selber aktiv zu werden und zur Verbesserung der Lebensbedingungen beizutragen» fasst Dr. Jasmin Winkler, Bereichsleiterin Museum im Naturama Aargau, ihren Anspruch an «Cool down Aargau» zusammen.

« Wie cool ist deine Gemeinde?»

Dass sich Engagement lohnt, merken auch Schüler:innen, die am kantonalen Projekt «Schule fürs Klima» mitmachen. Aargauer Schulklassen bearbeiten dabei zwischen 2022 und 2025 die Themen Klimaveränderung und Klimaanpassung. Sie suchen nach konkreten Massnahmen und realisieren Projekte mit und in den Gemeinden. Im Naturama führen bunte Erzählstränge durch «Wie cool ist deine Gemeinde?» und zeigen eine Auswahl von Lernprozessen und Konzepten. Das Museumspublikum kann an den Projekten von Schulklassen teilhaben, von den Problemstellungen über die Ideen bis zu Lösungen und Prototypen. Besucher:innen sind – inspiriert durch die Ausstellung – aufgefordert, eigene Vorschläge zur Klimaanpassung zu entwickeln und einzureichen.

Vielfältiges Eventprogramm für Erwachsene und Kinder

Im Zusammenhang mit der Sonderausstellung bietet das Naturama diverse Veranstaltungen für alle Altersgruppen an. Auf dem Programm zu «Cool down Aargau» stehen Familienaktivitäten, Führungen, Gemeindeseminare, Kindernachmittage, Podien und Vorträge sowie Weiterbildungen für Lehrpersonen. Geführte Besichtigungen für Gruppen und Schulklassen ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit der komplexen Materie. Didaktisch aufbereitete Forschungshefte dienen Lehrpersonen als roter Faden für den Besuch des ausserschulischen Lernortes Naturama.

Im Zuge von «Cool down Aargau» hat das Naturama verschiedene Museumsbereiche erneuert. In der «Galerie Helix» im Treppenhaus rückt die Fotografin Rahel Zuber mit ihrer Fotoserie FLORISZENZ das Grün im Grau wortwörtlich in ein anderes Licht. Im «Mitmach-Museum» erschaffen Familien – verteilt über mehrere Sonntage – ihre eigenen Visionen einer lebenswerten Stadt der Zukunft. Im «Naturlabor» können Kinder auf Papier einen naturnahen Spielplatz mitgestalten. Und im «Fotomat» entstehen einmalige Bilder der Besucher:innen in künftigen Klimaszenarien.

Alle Detailinformationen unter www.naturama.ch/cool.

Kontakt

Naturama Aargau Florian Helfrich Leiter Kommunikation, Marketing und Fundraising Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 81 florian.helfrich@naturama.ch