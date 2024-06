Naturama Aargau

«Familiensommer 2024» im Naturama

Während den Aarauer Schulsommerferien lädt das Naturama Aargau zu gemeinsamen Abenteuern in der Natur ein. Ab dem 9. Juli 2024 sorgen Familienexkursionen für aufregende Erlebnisse mit Wildtieren, die am Boden, in der Luft oder im Wasser leben .

Die fünfwöchigen Schulferien bieten die perfekte Gelegenheit für ein vielfältiges Freizeitangebot. Wer dabei ein unvergessliches Naturabenteuer erleben will, wird beim «Familiensommer» des Naturamas Aargau fündig. Auf Exkursionen ab dem 9. Juli 2024 lernen Kinder mit ihren Eltern oder anderen Begleitpersonen verschiedene Wildtierarten näher kennen: Biber, Fledermäuse, Glühwürmchen oder Krebse, Libellen und Ringelnattern.

Ob auf Spurensuche nach dem grössten Nagetier Europas oder auf Weiher-Safari im Naturama-Garten – die geführten Ausflüge versprechen spannende und neue Erfahrungen in der Region für alle Altersgruppen.

Familienexkursionen während den Aarauer Schulferien

Dienstag, 9. Juli 2024, Glühwürmchen-Nachtexkursion , bereits ausgebucht

Mittwoch, 31. Juli 2024, Am Naturama-Weiher, Anmeldung: www.naturama.ch/24-057

Anmeldung: www.naturama.ch/24-057 Mittwoch, 7. August 2024, Fledermaus-Abendexkursion, Anmeldung: www.naturama.ch/24-058

Anmeldung: www.naturama.ch/24-058 Donnerstag, 8. August 2024, Biber-Exkursion, Anmeldung: www.naturama.ch/24-040

Alle Informationen zusammengefasst unter www.naturama.ch/familiensommer.

Kontakt

Naturama Aargau Florian Helfrich Leiter Kommunikation, Marketing und Fundraising Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 81 florian.helfrich@naturama.ch