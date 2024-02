Mindvalley

Mindvalley bringt die erste vollständig immersive App für Meditation und persönliche Entwicklung auf Apples Vision Pro auf den Markt

Mindvalley ist die einzige im visionOS App Store verfügbare immersive App für persönliche Entwicklung

Mindvalley, die führende Plattform für persönliche Weiterentwicklung, freut sich, die Markteinführung seiner bahnbrechenden, vollständig immersiven App für Meditation und persönliche Entwicklung auf Vision Pro, dem revolutionären räumlichen Computing-Headset von Apple, bekannt zu geben.

Die App, die von Mindvalley und dem Oscar-prämierten Kreativstudio Framestore gemeinsam entwickelt wurde, bedeutet einen großen Durchbruch in der persönlichen Weiterentwicklung. Durch die Integration modernster Virtual-Reality- und Audio-Technologien können Benutzer jetzt vollständig immersive Meditationen in atemberaubenden natürlichen Umgebungen wie Wäldern, Wüsten und Bergen erleben. Außerdem bietet die App die einzigartige Funktion, dass Benutzer ihre Redekünste vor Publikum mit Hilfe von immersiven Simulationen üben und verbessern können. Zusätzlich enthält die App die umfangreiche Bibliothek von Mindvalley mit episodischen Inhalten zur persönlichen Entwicklung: Quests.

„Wir freuen uns riesig über diese Zusammenarbeit mit Apple", so Vishen, Gründer und Geschäftsführer von Mindvalley. „Mindvalley wurde gegründet, um Menschen dabei zu unterstützen, die Grenzen der Innovation und des persönlichen Wachstums zu überwinden. Durch die Kombination unserer Leidenschaft für Transformation mit der Spitzentechnologie von Apple hat diese App das Potenzial, die Art und Weise, wie Menschen sich mit Meditation und persönlichem Wachstum beschäftigen, zu revolutionieren."

Die Zusammenarbeit von Mindvalley und Apple in den Vision Pro Developer Labs führte zwei in ihren jeweiligen Branchen innovative Kräfte zusammen. Mindvalley ist bekannt für seine umfangreiche Bibliothek an Online-Kursen und -Programmen und hat bereits über 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt dabei geholfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Apple, das für sein Engagement bei der Revolutionierung der Technologie und der Schaffung nahtloser Benutzererfahrungen durch seine Produkt- und Servicepalette bekannt ist, verfolgt einen kontinuierlichen Weg der Innovation.

Als Teil der Developer Labs arbeitete Mindvalley eng mit Apple Worldwide Developer Relations in Singapur zusammen, um die herausragenden Funktionen von Vision Pro mit den transformativen Inhalten von Mindvalley zu integrieren. Vision Pro bietet hochwertige Displays, immersive Umgebungen, räumliches Audio und fortschrittliches Eye-Tracking. Diese Funktionen wurden in die Mindvalley-App integriert, um ein beispielloses Maß an Immersion und Interaktivität zu erreichen.

„Es war uns eine Ehre, mit dem fantastischen Team von Apple in Singapur zusammenzuarbeiten und bei der Entwicklung der App einen einmaligen Zugang zur Vision Pro zu erhalten", so Manon Dave, Leiter der Produktentwicklung bei Mindvalley und Leiter des Bereichs kreative Technologie bei Framestore. „Vision Pro ist der nächste Schritt im Bereich Personal Computing und wir sind stolz darauf, mit Apple zusammengearbeitet zu haben, um mit Mindvalley eine Vorreiterrolle in der Wellness-Technologie einzunehmen."

Um die Erfahrungen in der App zum Leben zu erwecken, hat Mindvalley die weltweit führenden Talente von Framestore in den Bereichen VFX und Immersive hinzugezogen. „Wir sind unheimlich stolz darauf, mit Mindvalley zusammengearbeitet zu haben, um ihren Nutzern ein völlig neuartiges, innovatives Erlebnis zu bieten", sagte der Geschäftsführer von Framestore, Mel Sullivan. „Die Zusammenarbeit bei der Integration der einzigartigen Funktionen von Apples Vision Pro war eine einmalige Gelegenheit für unser immersives Team, um unsere Erfahrung bei der Erstellung von erstklassigen Bildern für jeden Bildschirm zu nutzen. Dieses Projekt unterstreicht unser Engagement, die Grenzen der Technologie zu verschieben und zu zeigen, wie Innovation genutzt werden kann, um ein bedeutungsvolles und wirkungsvolles Erlebnis zu schaffen, das die Menschen auf einer tiefen Ebene anspricht."

Weitere Informationen über Mindvalley und ihre demnächst verfügbare immersive App auf Vision Pro finden Sie auf ihrer Website unter www.mindvalley.com.

Informationen zu Mindvalley: Mindvalley ist die weltweit leistungsstärkste Transformationsplattform, die Menschen dabei unterstützt, ihre Großartigkeit zu entfalten. Wir bieten innovative Programme von führenden Experten an, die den Menschen helfen, erfolgreich und glücklich zu sein und Erfüllung zu finden. Die Programme decken alle Bereiche von Langlebigkeit und Wellness bis hin zu persönlichen Bestleistungen und Spiritualität ab. Die Lernplattform von Mindvalley namens „Quest" führt eine neue Art des Lernens ein, die unvergleichliche Ergebnisse bei der Transformation von Menschen erzielt. Mindvalley ist in mehr als 195 Ländern verfügbar und hat eine lebendige Community von 20 Millionen leidenschaftlichen Followern, die über 19.000 Erfolgsgeschichten verzeichnen, Tendenz steigend. Folgen Sie Mindvalley für weitere lebensverändernde Inhalte auf mindvalley.com oder in den sozialen Medien: Instagram, Facebook, YouTube und TikTok.

Informationen zu Framestore:

Framestore ist ein mehrfach Oscar-prämiertes Kreativstudio, das Talent und Technologie kombiniert, um das Machbare in den Bereichen Film, Inhalte, Werbung und immersive Erlebnisse völlig neu zu definieren. Bei Framestore arbeiten über 3.000 Geschichtenerzähler und Innovatoren, deren gemeinsames Ziel es ist, alles, was sie schaffen, zum Leben zu erwecken. Framestore wurde 1986 in Großbritannien gegründet und hat Studios in New York, LA, Chicago, Montreal, Vancouver, London, Melbourne und Mumbai.

