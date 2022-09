PureSoftware

PureSoftware erweitert seine Präsenz in Europa mit seinem neuen Lieferzentrum in Bukarest, Rumänien

Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire)

PureSoftware, ein weltweit führendes Unternehmen für Softwareprodukte und digitale Dienstleistungen, das sich auf Fintech, 5G und digitale Transformation konzentriert, gab die Eröffnung seines neuen Lieferzentrums in Bukarest, Rumänien, bekannt. Dieses neue Lieferzentrum wird die Reichweite der digitalen Lösungen und Softwareprodukte von PureSoftware - Arttha Fintech und Arttha5G - auf dem Kontinent weiter erhöhen.

Die Eröffnung des PureSoftware-Lieferzentrums in Bukarest wird es dem großen Mitarbeiterstamm des Unternehmens in der Region ermöglichen, flexibler auf die sich entwickelnden Bedürfnisse des bestehenden und wachsenden Kundenstamms in Rumänien und Europa zu reagieren. Das neue Zentrum befindet sich im Herzen von Bukarest und wird den umfangreichen Kundenstamm des Unternehmens unterstützen. Mit einem konstant hohen zweistelligen Wachstum in den letzten 3 Jahren expandiert das Unternehmen aggressiv, um seine strategischen Ziele zu verwirklichen, die darauf abzielen, seinen Kunden Onshore- und Nearshore-Fähigkeiten zu bieten.

Die digitalen Dienstleistungsangebote und die preisgekrönte, auf Microservices basierende Softwareplattform Arttha Fintech von PureSoftware ermöglichen Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter auch in Europa, die digitale Transformation zu beschleunigen. Darüber hinaus wird Arttha5G Unternehmen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, die Konnektivitätsanforderungen von morgen zu erfüllen.

Sameer Jain, Chief Business Office, PureSoftware, sagte: „Im Rahmen unserer aggressiven Expansionspläne freuen wir uns, die Eröffnung unseres Lieferzentrums in Bukarest, Rumänien, bekannt zu geben. Der rumänische Informations- und Technologiesektor hat in den letzten Jahren ein beträchtliches und nachhaltiges Wachstum verzeichnet, und es war ein logischer nächster Schritt für uns, unseren Kunden in Europa weiterhin erstklassige Dienstleistungen anzubieten."

Er fügte hinzu: „Unser Bukarester Lieferzentrum wird es uns ermöglichen, das berufliche Wachstum unserer Teammitglieder in Rumänien weiter zu unterstützen und gemeinsam die Extrameile zu gehen, um zum Erfolg unserer Kunden beizutragen."

Informationen zu PureSoftware:

PureSoftware ist ein globales Unternehmen für Softwareprodukte und digitale Dienstleistungen, das die Transformation für die weltweit führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Banken und Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Spiele und Unterhaltung vorantreibt. Arttha, von PureSoftware ist eine weltweit anerkannte Plattform für Finanztechnologie. Es unterstützt Unternehmen bei der Einführung digitaler Lösungen in den Bereichen Privatkunden- und KKMU-Banking, agentur- und filialloses Banking, digitale Kreditvergabe, Zahlungsverkehr, BNPL und Händlerverwaltung. Arttha5G ist eine ORAN-konforme 5G-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, digitale RF-Frontend-Lösungen für verbesserte Konnektivität einzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://puresoftware.com/.

Kontakt: Amitabh Chaudhary, amitabh.chaudhary@puresoftware.com

