Wireless-Veteran Noy Kucuk übernimmt Leitung des 5G- und Wireless-Bereichs bei PureSoftware

New York (ots/PRNewswire)

PureSoftware, ein weltweit tätiges, IP-basiertes Produkt- und Dienstleistungsunternehmen, hat heute die Ernennung von Noy Kucuk zum Senior Vice President bekannt gegeben. Damit soll das Geschäft mit Hitech- und Telecom-Produkten und -Dienstleistungen des Unternehmens beschleunigt werden.

"Noy ist ein versierter Profi mit langjähriger Erfahrung in der Wireless-Technologie und Engineering-Entwicklung", erklärte Anil Baid, Gründer und Chefstratege bei PureSoftware. "Er ist eine wahre Führungspersönlichkeit und bringt eine Fülle von Erfahrungen im Bereich 5G und Wireless mit. Er verfügt über ein vielfältiges Wissen über Software- und Hardware-Bausteine, um das Wachstum des PureSoftware 5G-Produkts - Arttha5G und der dazugehörigen Serviceangebote - zu ermöglichen. Die Bandbreite seiner Kenntnisse und Leistungen, gepaart mit bewährter Technologie- und Entwicklungserfahrung, wird unseren Kunden dabei helfen, auch ihre komplexesten Herausforderungen zu meistern."

"Ich freue mich sehr, ein Teil von PureSoftware zu werden und die Fülle an Domain- und Technik-Wissen zu nutzen, um den Geschäftswert zu steigern und den Erfolg der 5G-Strategien und -Verpflichtungen sicherzustellen", so Noy Kucuk. "PureSoftware ist gut dafür aufgestellt, einen Beitrag zur neuen Ära der drahtlosen Infrastrukturbereitstellungen mit Entwicklungs- und Testexpertise in 5G-Standards, Embedded-SW-Entwicklung und Cloud-Plattformen zu leisten und diese zu beschleunigen. Die ausgeprägte Kultur von PureSoftware hinsichtlich proaktivem Engagement, Reaktionsfähigkeit und Eigenverantwortung ist vorbildlich und spannend."

Zuletzt war Kucuk Vice President of Product Marketing für 5G-Lösungen bei NXP Semiconductors, wo er für die Entwicklung vollständig programmierbarer Silizium- und Softwarelösungen für den 5G-Infrastrukturmarkt zuständig war. Zuvor hatte Kucuk über 20 Jahre lang Führungspositionen und Stellen im Bereich Forschung und Entwicklung bei Avago/LSI, Ericsson, Nortel Networks in Nordamerika, Lateinamerika und Europa inne.

"Es ist mir eine große Freude, Noy als Senior Vice President begrüßen zu dürfen, um unser Hitech- und Telekommunikationsgeschäft auszubauen", erklärte Manish Sharma, Chief Executive Officer von PureSoftware. "Unser Schwerpunkt lag schon immer darauf, Unternehmen Nischenprodukte und Serviceangebote anzubieten, um die Akzeptanz und die Geschäftsergebnisse für unsere Kunden zu beschleunigen. Unter Noys Leitung wird PureSoftware seine Partnerschaften stärken, strategische Allianzen aufbauen und seine globale Präsenz erweitern."

Informationen zu PureSoftware:

PureSoftware ist eine IP-geführte Produkt- und Dienstleistungsorganisation mit umfassender Erfahrung im Aufbau innovativer Produkte und der Bereitstellung von Dienstleistungen für Hi-Tech-, Fintech-, Gesundheits-, Einzelhandels- und Unterhaltungsbereiche. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Förderung einer differenzierten Kundenerfahrung, die Beschleunigung der Zykluszeit und die Verbesserung der Geschäftsergebnisse durch die Integration von digitalen Lösungen, Roboterautomatisierung und nichtlinearen Geschäftsmodellen. Sein Arttha5G-Produkt ist dafür konzipiert, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die Vorteile von 5G-Anwendungsfällen zu nutzen.