Naturmuseum Solothurn

Kanti illustriert Käfer: Ausstellung im Naturmuseum Solothurn

Kantonsschule Solothurn illustriert Käfer: Die neue Treppenhausausstellung im Naturmuseum Solothurn

Seit dem 24. Februar 2026 sind in den Vitrinen im Treppenhaus des Naturmuseums Solothurn wissenschaftliche Zeichnungen von Originalpräparaten aus der entomologischen Sammlung des Museums zu sehen, welche von Schülerinnen und Schülern aus der Kantonsschule Solothurn angefertigt wurden.

Am 24. Februar 2026 wurde die Vitrinen im Treppenhaus des Naturmuseums Solothurn neugestaltet. Man findet nun wissenschaftliche Zeichnungen von Originalpräparaten aus der entomologischen Sammlung des Museums. Diese wurden von Schülerinnen und Schülern aus der Kantonsschule Solothurn angefertigt. Mit grösster Sorgfalt haben sie die Käfer in Silberstift festgehalten, die finalen Zeichnungen sind bis im Sommer 2026 zu bestaunen.

Zur Ausstellung

Im Herbst 2025 fertigten die Schülerinnen und Schüler des Ergänzungsfaches Bildnerisches Gestalten an der Kantonschule Solothurn Käferillustrationen nach Originalpräparaten aus dem Naturmuseum Solothurn an. Dabei übten sie nicht nur das wissenschaftliche Illustrieren, sondern stellten auch den verwendeten Silberstift selbst her. Unter genauer Beobachtung wurden die Insekten sorgfältig skizziert und die Graustufen anschliessend differenziert ausgearbeitet.

Die ausgestellten Insekten stammen aus den Sammlungen von August Räzer und Hans Steiner. Zu sehen sind Nashornkäfer mit einem grossen Horn auf dem Kopf, Bockkäfer mit langen, gebogenen Fühlern, metallschillernde Prachtkäfer und Rüsselkäfer.

Wir danken der Kantonsschule Solothurn herzlich für die großartige Zusammenarbeit und den Schülerinnen und Schülern für die beeindruckenden Zeichnungen.

Malin Röllin

Wissenschaftliche Mitarbeiterin wirbellose Tiere

malin.roellin@solothurn.ch

032 626 96 67

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2, 4500 Solothurn

032 626 96 60

naturmuseum@solothurn.ch

www.naturmuseum-so.ch