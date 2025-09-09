TCL

TCL führt die weltweite Rangliste der Mini-LED-Lieferungen an und zeigt auf der IFA 2025 eine starke Dynamik

Angetrieben durch Innovation und die wachsende Nachfrage nach Kinoerlebnissen zu Hause, führt TCL die Mini-LED-Revolution weltweit an und setzt mit der neuesten Technologie seine starke Dynamik in den europäischen Schlüsselmärkten fort.

Das führende Unterhaltungselektronikunternehmen TCL wurde als weltweite Nr.-1-Marke[1] für die Auslieferung von Mini-LED-Fernsehern für das erste Halbjahr 2025 eingestuft und erzielte einen Anstieg von 176 %[2] für die Auslieferung von Mini-LED-Fernsehern. Mit der Vorstellung der neuesten Innovationen, des strategischen Wachstums und der Partnerschaften auf der IFA 2025 hat TCL eine starke Dynamik auf den Märkten geschaffen.

In Europa hat TCL den TV-Markt überflügelt: Die Auslieferungen von Mini-LED-Fernsehern stiegen um 91 %[3] und die von 75-Zoll- und größeren Modellen um 72 %[4]. TCL ist derzeit die zweitgrößte TV-Marke in Frankreich und Polen sowie die drittgrößte TV-Marke in Schweden, Spanien, Griechenland und der Tschechischen Republik, während die Marke auch auf zahlreichen anderen europäischen Märkten eine führende Position einnimmt.

Diese positive Entwicklung wurde durch Produktinnovationen wie die C-Series-QD-Mini-LED-TVs, und eine Verschiebung hin zu Verbrauchern, welche nach größeren Fernsehern suchen, die ein Kinoerlebnis zu Hause bieten, angetrieben.

Mini-LED: Aufwertung des Home-Entertainments

Immer mehr Menschen in Europa wollen ihre Home-Entertainment-Anlage aufrüsten. Aber nicht alle Mini-LED-Fernseher sind auf die gleiche Weise gebaut. Das Mini-LED-TV-Portfolio von TCL umfasst die neueste Familie der C-Serie, die eine Kombination aus Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und Precise-Dimming-Series verwendet. Diese Funktionen passen die Helligkeit in Hunderten und Tausenden Zonen auf dem Bildschirm an, anstatt alles auf einmal zu beleuchten. So entstehen tiefere Schwarztöne, lebendigere Lichter sowie eine ausgewogene Beleuchtung, die das Bild auch in Räumen mit wechselndem Licht scharf hält.

Die LED-Fernseher der C-Serie von TCL QD-Mini wurden für jede Gelegenheit gebaut, z. B. für Filmabende oder Gaming:

Der C6K bringt fortschrittliche Mini-LED-Bildpräzision in die Reichweite von mehr Haushalten, ohne Abstriche zu machen. Die Kombination aus zonenbasierter Beleuchtung und Google-TV-Integration macht dies zu einem natürlichen Upgrade für Zuschauer, die eine intelligentere Steuerung und ein saubereres Bild unter Alltagsbedingungen wünschen.

bringt fortschrittliche Mini-LED-Bildpräzision in die Reichweite von mehr Haushalten, ohne Abstriche zu machen. Die Kombination aus zonenbasierter Beleuchtung und Google-TV-Integration macht dies zu einem natürlichen Upgrade für Zuschauer, die eine intelligentere Steuerung und ein saubereres Bild unter Alltagsbedingungen wünschen. Für Zuschauer, die eine höhere Leistung wünschen, bietet der C7K eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die schnelle Szenen bei Filmen oder Spielen schärfer und flüssiger erscheinen lässt. Mit „Audio by Bang & Olufsen" ist der Klang genau auf das Bild abgestimmt.

eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die schnelle Szenen bei Filmen oder Spielen schärfer und flüssiger erscheinen lässt. Mit „Audio by Bang & Olufsen" ist der Klang genau auf das Bild abgestimmt. Der C8K bietet fortschrittliche Bildtechnologie, hohe Spieleleistung und verbesserten Sound von Bang & Olufsen – und das alles in einem ultraflachen Design.

Informationen zu TCL

TCL Electronics ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Mobiltelefone, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte sowie Haushaltsgeräte. Unsere Produktreihe kombiniert durchdachtes Design sowie innovative Technologie, um großartige Erlebnisse zu schaffen, und bietet unverzichtbare Funktionen sowie beeindruckende Erfahrungen. Als eine der weltweit größten Marken für Unterhaltungselektronik trägt TCL mit seiner vertikal integrierten Lieferkette und seiner hochmodernen Fabrik für Display-Panels dazu bei, Innovationen für alle bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com

TCL ist eine eingetragene Marke von TCL Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

