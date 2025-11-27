Naturmuseum Solothurn

Mittagsführung zum Dachs im Naturmuseum SO

Dachs, wer bist Du?

Obwohl häufig und flächendeckend vorkommend, bekommen wir den Dachs nicht häufig zu sehen. Dieses Geheimnis und andere werden an der Führung gelüftet.

Dienstag, 9. Dezember 2025, 12.15 - 13.00 Uhr

Der Dachs ist ein häufiges Wildtier in der Schweiz und bekannt aus vielen Kindergeschichten. Doch haben die wenigsten je das heimliche Tier mit der charakteristischen Gesichtsmaske gesehen. Die Museumspädagogin gibt die Bühne frei, um dieses heimliche Wildtier besser kennen zu lernen.

Ohne Anmeldung, kostenlos

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

032 626 96 60

naturmuseum@solothurn.ch

www.naturmuseum-so.ch