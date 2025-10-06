PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Naturmuseum Solothurn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Naturmuseum Solothurn

Kinder-Lesung im Naturmuseum SO

Kinder-Lesung im Naturmuseum SO
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Kinder-Lesung "Dr. Bakteribus & Rocky"

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 14.30- ca.15 Uhr

Kinder-Workshop "Das Abenteuer von Dr. Bakteribus & Rocky - auf den Spuren der Dinosaurier"

Dr. Bakterbus und Rocky sind den Dinosauriern auf der Spur - zwischendurch wirds gefährlich, aber glücklicherweise ist für die beiden Freunde Rettung in Sicht!

Mit Joya Müller, Museumspädagogin

Für Menschen ab 5 Jahren

kostenlos, mit Anmeldung unter naturmuseum@solothurn.ch

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

www.naturmuseum-so.ch

032 626 96 60

naturmuseum@solothurn.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Naturmuseum Solothurn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Naturmuseum Solothurn
Weitere Storys: Naturmuseum Solothurn
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren