Kinder-Lesung im Naturmuseum SO
Kinder-Lesung "Dr. Bakteribus & Rocky"
Mittwoch, 22. Oktober 2025, 14.30- ca.15 Uhr
Kinder-Workshop "Das Abenteuer von Dr. Bakteribus & Rocky - auf den Spuren der Dinosaurier"
Dr. Bakterbus und Rocky sind den Dinosauriern auf der Spur - zwischendurch wirds gefährlich, aber glücklicherweise ist für die beiden Freunde Rettung in Sicht!
Mit Joya Müller, Museumspädagogin
Für Menschen ab 5 Jahren
kostenlos, mit Anmeldung unter naturmuseum@solothurn.ch
Naturmuseum Solothurn
Klosterplatz 2
4500 Solothurn
032 626 96 60
naturmuseum@solothurn.ch