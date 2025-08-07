Kinder-Workshop "Von vergangenen Zeiten" im Naturmuseum SO
Kinderanlass
"Von vergangenen Zeiten"
Mittwoch, 20. August 2025, 14-15.30 Uhr
im Naturmuseum Solothurn
Kinder-Workshop "Von vergangenen Zeiten"
Wir entdecken die Schätze aus der Museumssammlung in der neuen Sonderausstellung "Tierisch alt - 200 Jahre Naturmuseum Solothurn" und giessen Fossilien ab.
Leitung: Joya Müller, Museumspädagogin
Für Menschen ab 8 Jahren, mit Anmeldung über naturmuseum@solothurn.ch oder 032 622 70 21
Naturmuseum Solothurn
Klosterplatz 2
4500 Solothurn
032 622 70 21
naturmuseum@solothurn.ch