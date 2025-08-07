PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Naturmuseum Solothurn

Kinder-Workshop "Von vergangenen Zeiten" im Naturmuseum SO

Kinder-Workshop "Von vergangenen Zeiten" im Naturmuseum SO
Kinderanlass

"Von vergangenen Zeiten"

Mittwoch, 20. August 2025, 14-15.30 Uhr

im Naturmuseum Solothurn

Kinder-Workshop "Von vergangenen Zeiten"

Wir entdecken die Schätze aus der Museumssammlung in der neuen Sonderausstellung "Tierisch alt - 200 Jahre Naturmuseum Solothurn" und giessen Fossilien ab.

Leitung: Joya Müller, Museumspädagogin

Für Menschen ab 8 Jahren, mit Anmeldung über naturmuseum@solothurn.ch oder 032 622 70 21

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

032 622 70 21

naturmuseum@solothurn.ch

www.naturmuseum-so.ch

