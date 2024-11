Ferris Bühler Communications

Die Big Five of Switzerland: Alpen-Safari im Schnee

Im Winter träumen viele von Ferien in Südafrika und davon, bei einer Safari die "Big Five" zu entdecken. Dabei gibt es auch in der Schweiz eine eindrucksvolle Tier- und Naturwelt zu entdecken – selbst in den Wintermonaten. Mit etwas Geduld, dem richtigen Timing und ein wenig Know-how über die Lebensräume kann man hierzulande ebenso majestätische Tiere beobachten und die Ruhe der verschneiten Natur geniessen.

Aus diesem Grund hat SWAROVSKI OPTIK die "Big Five of Switzerland" in einer Winteredition zusammengestellt. Diese Auswahl an winteraktiven Tieren eignet sich perfekt für eine abenteuerliche Entdeckungstour in der Heimat.

Sie wollen wissen, welche Tiere Sie in diesem Winter beobachten können? Alle Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung.

