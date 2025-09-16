Mittagsführung "Objektgeschichten" zur Sonderausstellung "Tierisch alt - 200 Jahre Naturmuseum SO"
Mittagsführung "Objektgeschichten aus 200 Jahren Naturmuseum"
1. Oktober 2025, 12.15 - 13 Uhr
Naturmuseum Solothurn
An der Führung in der Sonderausstellung "Tierisch alt - 200 Jahre Naturmuseum Solothurn" begegnen wir spannenden Objekten aus 200 Jahren Geschichte des Naturmuseums.
Leitung: Joya Müller
Der Anlass ist kostenlos. Es ist keine Anmeldung erforderlich.
Klosterplatz 2
4500 Solothurn
032 622 70 21
naturmuseum@solothurn.ch