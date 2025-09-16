PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Naturmuseum Solothurn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Naturmuseum Solothurn

Mittagsführung "Objektgeschichten" zur Sonderausstellung "Tierisch alt - 200 Jahre Naturmuseum SO"

Mittagsführung "Objektgeschichten" zur Sonderausstellung "Tierisch alt - 200 Jahre Naturmuseum SO"
  • Bild-Infos
  • Download

Mittagsführung "Objektgeschichten aus 200 Jahren Naturmuseum"

1. Oktober 2025, 12.15 - 13 Uhr

Naturmuseum Solothurn

An der Führung in der Sonderausstellung "Tierisch alt - 200 Jahre Naturmuseum Solothurn" begegnen wir spannenden Objekten aus 200 Jahren Geschichte des Naturmuseums.

Leitung: Joya Müller

Der Anlass ist kostenlos. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

032 622 70 21

www.naturmuseum-so.ch

naturmuseum@solothurn.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Naturmuseum Solothurn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Naturmuseum Solothurn
Weitere Storys: Naturmuseum Solothurn
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren