"Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt": RTLZWEI zeigt Doku-Serie über Deutschlands erfolgreichste Pornodarstellerin

Bettina Habigs Werdegang: Zwischen Liebe, Verlusten und familiären Brüchen

Ungeschönte Einblicke hinter die Kulissen der Erotikbranche

"Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt" ab Donnerstag, den 22. Mai, um 20:15 bei RTLZWEI und ab 15. Mai auf RTL+.

Einblicke, die unter die Haut gehen: Bettina Habig alias Texas Patti gewährt einen schonungslos ehrlichen Blick in ihr Leben - und hinter die Kulissen der Erotikbranche. Wie wurde aus Bettina Habig aus dem beschaulichen Münster Deutschlands erfolgreichste Pornodarstellerin? RTLZWEI zeigt Texas Pattis Werdegang von ihrer Zeit als Zahnarzthelferin hin zum Erotik-Weltstar. Immer an ihrer Seite: Ehemann Patrick. Keine Selbstverständlichkeit, denn über die Jahre musste Bettina aufgrund ihrer Erotik-Karriere freundschaftliche Verluste und familiäre Brüche überstehen. "Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt" ab Donnerstag, den 22. Mai, um 20:15 bei RTLZWEI und sieben Tage vorher auf RTL+.

Sie ist der Superstar der deutschen Erotikbranche, gefeiert von Millionen, erfolgreich bis in die USA - und jetzt zeigt sie, was wirklich hinter dem Mythos "Texas Patti" steckt: In der neuen Doku-Serie "Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt" spricht Bettina Habig so offen wie nie über ihr Leben, ihre Familie, die Schattenseiten der Branche - und die Liebe, die alles zusammenhält.

"Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt" beleuchtet den Weg von Bettina Habig aus der bürgerlichen Welt der Zahnarzthelferin zur gefeierten Erotik-Ikone. In ihren Anfängen in der Swinger-Welt lernt sie Ehemann Patrick kennen, der bis heute an ihrer Seite steht. Anders sieht es bei Familie und Freunden aus: viele wenden sich von Bettina ab, als sie von ihrer Erotik-Karriere erfahren. Dabei wird deutlich: Die Erotikbranche ist nicht nur Glitzer, sie ist oft auch harte Realität - mit familiären Konflikten, gesellschaftlichen Vorurteilen und persönlichen Herausforderungen.

Die Dokumentation spricht offen über Sex und zeigt überraschende Einblicke in das Beziehungsleben zweier Menschen im Pornogeschäft - inklusive Streit, Zärtlichkeit und die Auswirkungen auf das eigene Liebesleben. Dabei nehmen die beiden kein Blatt vor den Mund und sprechen offen über ihre Meinung zur Erotikbranche.

"Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt" ab Donnerstag, den 22. Mai, um 20:15 bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird produziert von Good Guys Entertainment.

Über "Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt":

Bettina Habig, ihren Fans besser bekannt als Texas Patti, ist Deutschlands erfolgreichste Pornodarstellerin. Fast 2 Millionen Follower auf Instagram und ein Star der Erotikbranche bis in die USA. Mit ihrem Ehemann Patrick und dem Partner Carsten hat sie eine erfolgreiche Marke in der Szene etabliert. RTLZWEI dokumentiert einen Weg voller Hürden und Verluste und zeigt einen einzigartigen Blick in und hinter die Erotikindustrie. Im Mittelpunkt dabei immer die besondere (Liebes-)Geschichte von Bettina und Patrick Habig.