Chef-Mixologist Matthias Giroud kreiert die erste Signature-Cocktail-Kollektion für die La Première-Gäste von Air France

Panta Rhei PR AG

Chef-Mixologist Matthias Giroud kreiert die erste Signature-Cocktail-Kollektion für die La Première-Gäste von Air France

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Chef-Mixologist Matthias Giroud kreiert die erste Signature-Cocktail-

Kollektion für die La Première-Gäste von Air France

Air France hat in Zusammenarbeit mit dem Chef-Mixologist Matthias Giroud eine Kollektion von drei Cocktails entwickelt, die exklusiv in der La Première-Kabine serviert werden. Dank dieser Zusammenarbeit kommen die La Première-Passagiere in den Genuss der hohen Mixologie-Kunst und des französische Know-hows in diesem Bereich.

Matthias Giroud, der weltbekannte französische Chef-Mixologe, liess sich bei der Kreation dieser einzigartigen Kollektion von den Grundwerten von Air France inspirieren: Eleganz, Genuss und Respekt. Die Cocktails werden mit französischen Zutaten zubereitet und bieten authentische Aromen, die eine Balance zwischen Tradition und Moderne schaffen. Die Kollektion besteht aus einem alkoholhaltigen Cocktail, einem mit geringem Alkoholgehalt und einer alkoholfreien Version, eine Premiere für Air France:

• Belle Époque: ein bitterer und spritziger alkoholischer Cocktail, eine Neuinterpretation des Negroni mit Orangenhydrosol

• Parfum de France: ein süsser und fruchtiger Cocktail mit geringem Alkoholgehalt, inspiriert von der Welt des Weins (Chardonnay und Muscat), mit Himbeerlikör und einem Hauch von Eisenkraut

• L'Éveil: ein spritziger und würziger alkoholfreier Cocktail aus Cranberrysaft, der mit Minze, Limettensaft, aromatischem Blattbouquet und Ingwer aufgegossen wird.

Jeder Cocktail wird während des Fluges von der Besatzung in einem neuen, exklusiv gestalteten Glas serviert, das das Geschmackserlebnis noch verstärkt. Um den Gästen an Bord das neue Cocktail-Angebot vorzustellen, werden die drei Signature-Cocktails in einer eleganten, individuell gestalteten Box präsentiert.

«Es ist eine Ehre für mich, dass ich ausgewählt wurde, diese erste exklusive Kollektion von La Première Signature-Cocktails zu kreieren, zumal ich meine Inspiration für neue Kreationen oft auf Reisen gefunden habe. Air France verkörpert die Exzellenz französischer Expertise und Eleganz und bringt deren Gastronomie in jeden Winkel dieser Welt», betont Matthias Giroud.

Die erste Signature-Cocktail-Kollektion ergänzt das raffinierte Speiseangebot an Bord der La Première-Kabine. Das Menü wurde von dem dreifachen Michelin-Sternekoch Arnaud Lallement und dem World Pastry Chef und Meilleur Ouvrier de France, Angelo Musa, zusammengestellt. Eine Auswahl französischer Weine, Champagner, Biere und Spirituosen wird vom Air France Sommelier Xavier Thuizat ausgewählt, der auch Chefsommelier des Hôtel de Crillon, Rosewood Hotel und Meilleur Sommelier de France 2022 ist.

In diesem Sommer kann La Première für Flüge von Paris-Charles de Gaulle nach Abidjan, Dubai, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Sao Paulo, Singapur, Tokio-Haneda und Washington-DC gebucht werden.

Über La Première

Als Ausdruck französischer Eleganz und Lebensart verkörpert La Première seit jeher den Geist der Exzellenz von Air France. Sowohl am Flughafen als auch an Bord genissen die Gäste von La Première ein exklusives und persönliches Erlebnis. Mit einem nahtlosen und privaten Flughafenerlebnis bei der Ankunft in Paris-Charles de Gaulle und neuen exklusiven Suiten an Bord, die nach und nach eingeführt werden, möchte die Fluggesellschaft ihrer Kundschaft auf jeder Reise ein Höchstmass an Service bieten. Einzigartige und persönliche Momente, kuratiert von engagierten La Première-Mitarbeitern, die einen diskreten und aufmerksamen Service bieten.

Die neue La Première-Suite von Air France, die nach und nach in einer Reihe von Boeing 777-300-Flugzeugen eingeführt wird, erstreckt sich über fünf Fenster und zeichnet sich durch ein einzigartiges Designkonzept aus. Sie ist vollständig anpassbar und besteht aus einem Sitz und einer Chaiselongue, die sich in ein richtiges Bett verwandeln lässt. Der Sitz passt sich an jede Phase des Fluges an - Start, Landung, Mahlzeiten oder Entspannung. Dank der weichen, ergonomischen Schaumstoffpolsterung passt sich der Sitz der Körperform jedes Passagiers an und bietet so optimalen Komfort. Die dem Sitz gegenüberliegende Chaiselongue ermöglicht es den Passagieren, sich in ihrer bevorzugten Position auszuruhen und die Beine im Sitzen auszustrecken, um zu lesen oder einen Film zu sehen. Und für eine perfekte Nachtruhe lässt sich die Chaiselongue einfach zu einem richtigen Bett von zwei Metern Länge ausziehen. Jede der vier Suiten an Bord ist mit einem dicken Vorhang ausgestattet, der für absolute Privatsphäre vom Boden bis zur Decke sorgt und eine gemütliche Atmosphäre schafft.

Über Matthias Giroud

Matthias Giroud ist ein weltbekannter französischer Chef-Mixologe. Er begann seine Karriere im Alter von 16 Jahren in Toulouse in der Papagayo-Bar und kam 1998 zur Bar Fly Group. Nach vier Jahren saisonaler Arbeit in Frankreich und Europa kehrte er zur Gruppe zurück, wo er zum Chef-Mixologen der Buddha Bar, des Barrio Latino und des Barlotti ernannt wurde. Im Jahr 2008 wurde er aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung zum Global Executive Bar Chef der Buddha Bar Group ernannt. In der Folge entwickelte er zahlreiche Barkonzepte rund um den Globus und bildete multikulturelle Barkeeperteams in über 32 Ländern aus. Wegen seines kreativen Talents und seiner Arbeit mit einfachen Zutaten wird er auch «L'Alchimiste» genannt. Und so gründete er 2019 die L'Alchimiste Group, um eine neue Ära der Flüssiggastronomie einzuläuten. Seine Cocktail-Kreationen sind von seinen Reisen inspiriert. In seiner Werkstatt bewahrt er eine Sammlung von über 150 Aromen auf, darunter Kräuter, Blumen und Paprika aus aller Welt. Sein Motto: «Kreieren Sie nicht für sich selbst, sondern für Ihre Kunden». Als Autor und Dozent arbeitet er mit Sterneköchen und Luxushotels zusammen, um einzigartige Erlebnisse zu schaffen. Ausserdem setzt er sich für einen umweltbewussten Ansatz ein, sowohl bei seinen Cocktailkreationen als auch bei der Beschaffung der Zutaten. Er pflegt eine Zero-Waste-Philosophie und stellt sicher, dass jedes Teil einer Zutat in seinen Kreationen verwendet wird.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch