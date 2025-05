Griesser AG

Medienmitteilung Griesser: Nachhaltiger Ausbau am Schweizer Standort Aadorf

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Liebe Medienschaffende

Nach rekordverdächtiger sechsmonatiger Aufbauzeit nimmt Griesser die neue Produktionslinie ihrer Bestseller und designstarken Fassadenmarkise Solozip am Standort Aadorf in Betrieb. Mit der zusätzlichen Solozip-Produktion stärkt der europaweit führende Sonnenschutzspezialist seinen 143-jährigen Schweizer Standort und tätigt weitere Investitionen in eine nachhaltige Zukunft.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung anbei.

Bildmaterial ist im Anhang und auf der Griesser Pressewebseite (hochaufgelöst) verfügbar.

Bei Fragen bin ich gerne für Sie da.

Herzliche Grüsse

Joël Steiger

Medienkontakt:

Joël Steiger Head of Corporate Communications +41 58 822 43 29 +41 79 721 71 16 media@griesser.ch www.griesser.ch