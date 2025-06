Stadtmuseum Aarau

tschutti heftli x Red Boots Aarau: Foyer-Ausstellung im Stadtmuseum Aarau

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Tschutti heftli x Red Boots Aarau – Eine Ausstellung im Stadtmuseum Aarau

Seit 2008 gibt « tschutti heftli» dem Fussball ein neues, künstlerisches Gesicht. In einem Sammelalbum werden statt Porträtfotos kleine Kunstwerke eingeklebt.

Für das neue Album anlässlich der Frauen-EM 2025 haben 16 Künstler:innen aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Belgien je eine teilnehmende Nationalmannschaft illustriert – jede:r mit eigener künstlerischer Handschrift. Die Porträts wurden in unterschiedlichsten Techniken gestaltet: von Acrylmalerei über gestrickte Gesichter und Bügelperlen-Designs bis hin zu gesprayter Street Art im Stencil-Stil. Die Spielerinnen erscheinen als Wimmelbild, als Superheldinnen oder im Stil klassischer Sportgrafik – und machen das Heftli zu einem einzigartigen Kunstprojekt mit Sammeleffekt!

Vom 26. Juni bis 27. Juli 2025 zeigt das Stadtmuseum Aarau im Foyer originale Kunstwerke aus dem «tschutti heftli» zur Fussball-Europameisterschaft der Frauen 2025.

Im Rahmen der Ausstellung präsentieren sich auch die Red Boots Aarau - FC Aarau Frauen mit einem eigenen Beitrag. Besucher:innen erhalten einen Einblick in die Geschichte des Clubs, das aktuelle Team, ihre Lieblingsbilder aus dem neuen Sammelalbum und Fanobjekte. Zudem besteht die Möglichkeit, selbst in die Rolle einer Trainerin oder eines Trainers zu schlüpfen und eine persönliche Startelf zusammenzustellen.

Die FC Aarau Frauen blicken auf ihre bisher erfolgreichste Saison in der AXA Women’s Super League zurück. Zahlreiche Spielerinnen erhielten bereits Aufgebote in U-Nationalmannschaften – ein Zeichen für das grosse Potenzial und die vielversprechende Zukunft des Frauenfussballs in der Region.

Freier Eintritt in die Ausstellung

Das Sammelalbum sowie die Sticker sind ab sofort am Empfang des Stadtmuseums erhältlich.

Was ist das «tschutti heftli»?

Der Luzerner Verein Tschutti-Heftli gab anlässlich der Fussball-Europameisterschaft 2008 erstmals ein Sammelalbum heraus – ein paar Freund:innen aus der Zentralschweiz mischten und verpackten die Bilder damals von Hand in einer Dachwohnung in Luzern. 2025 erscheint das Sammelalbum nun bereits zum zehnten Mal. Die Produktion ist professioneller geworden, die Auflagen sind höher, und mittlerweile sind die Bilder nicht mehr nur in Luzerner Kneipen erhältlich, sondern in der ganzen Schweiz, Deutschland, Österreich und weiteren Ländern.

Was sich aber nicht geändert hat, ist die Philosophie des Vereins: Es geht ihm ums rollende Leder, nicht um den rollenden Rubel. Der Erlös aus dem Verkauf der Sammelbilder geht an die beteiligten Künstler:innen und wird für die Produktion des jeweils nächsten tschutti heftli-Jahrgangs verwendet. Die Vereinsmitglieder und die beteiligten Künstler:innen arbeiten zu grossen Teilen ehrenamtlich.

tschutti heftli auf Instagram

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch