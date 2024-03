Pantum

IT Partners 2024: Pantum stellt neueste Produkte vor und beschleunigt die Entwicklung des europäischen Marktes

Der führende Anbieter von Druckerlösungen Pantum präsentiert seine neuesten Produkte auf der IT Partners 2024, die vom 13. bis 14. März im Disneyland Paris stattfindet. Zu den ausgestellten Produkten gehören unter anderem eine neue Serie von 22PPM A4 Monochrom-Laserdruckern, 20PPM A4 Farblaserdruckern und 30PPM A3 LED-Farbdruckern.

Die Fachveranstaltung bringt die IT-, Telekommunikations- und audiovisuelle Channel-Branche zu einem intensiven Austausch zusammen. Auf der wichtigsten IT-Messe wird Pantum mit einer Vielzahl von Kundengruppen in Kontakt treten und neue Marktchancen erschließen, um seinen Bekanntheitsgrad in ganz Europa und in der gesamten Branche zu steigern. „Wir fühlen uns sehr geehrt, Teil der IT Partners 2024 Ausstellung zu sein und unsere neuesten Produkte und Innovationen auf dem europäischen Markt zu präsentieren. Pantum legt stets Wert darauf, Innovation, Exzellenz und Kundenorientierung in den Mittelpunkt der Marke zu stellen, und engagiert sich für eine nachhaltige Entwicklung durch Design und technologische Innovation, um den Anwendern effiziente und zuverlässige Druckerprodukte und -dienstleistungen zu bieten", sagte Jose Ballesteros, der stellvertretende Leiter der Niederlassung von Pantum Holland.

Serie Smart Classic: Kostengünstige, kompakte und mühelose Drucklösung

Auf der IT Partners 2024 stellt Pantum die Serie Smart Classic vor, eine kosteneffiziente Drucklösung mit kompaktem Design, die sich für Ihren Schreibtisch und Ihre Büroeinrichtung eignet.

Hohe Druckqualität mit 22 Seiten pro Minute für Papier im A4-Format (monochrom)

Treiberlose Installation für Windows 10/11 und Ein-Klick-Treiberinstallation für andere Betriebssysteme

Vielseitige Konnektivitätsoptionen wie USB, kabelgebundene Verbindungen, 2,4 GHz/5 GHz Dualband-Wi-Fi und Bluetooth

Pantum Mobile App für nahtlose Konnektivität

Automatische Korrektur der ID-Kartenkopie

Ausgewählte Modelle sind mit einem automatischen Dokumenteneinzug, dem Automatic Document Feeder (ADF) ausgestattet, der die Funktionalität und Produktivität erhöht.

Serie Vibrant 20: Hochgeschwindigkeitsdrucken mit erweiterten Funktionen und verbesserter Konnektivität

Die Serie Pantum Vibrant 20 eignet sich für ein breites Spektrum von Benutzerszenarien. Sie eignet sich gut für kleine Büros oder Heimbüros und bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit und vielseitige Funktionen zur Steigerung der Produktivität im Büro.

Hohe Druckgeschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute für Monochrom und Farbe

Keramische Heiztechnologie mit ENERGY STAR® 3.0-Konformität

Patronenoptionen mit bis zu 3.000 Seiten für Monochrom und 2.500 Seiten für Farbe

Verbesserte Konnektivitätsoptionen: Kabelgebundene und drahtlose Netzwerke, Bluetooth, USB und gemeinsam genutzte Drucker

Ein-Klick-Treiberinstallation für eine schnelle und mühelose Einrichtung

Automatische Korrektur der ID-Kartenkopie

Modell CM2100ADW mit schlankem Design und 3,5-Zoll-Touchscreen

Erweiterte Funktionen: Randloser Druck, Wasserzeichen und Verarbeitung mehrseitiger Dokumente

Hochsicherheitsdrucker mit Nessus- und AWVS-Tests zum Schutz von Dokumenten

Lang erwartete Serie Ultra 330: Ein hocheffizienter A3-LED-Farbdrucker

Die Serie Ultra 330 hingegen zeichnet sich als hocheffizientes Modell für Büroanwendungen aus, das hochwertige Druckqualität, fortschrittliche Funktionen und robuste Sicherheitsmaßnahmen vereint.

Schnelle Anlaufzeit und Vorwärmfunktion

Hochgeschwindigkeitsdruck mit 30 Seiten pro Minute für Monochrom und Farbe

Scangeschwindigkeit von 55 Seiten pro Minute und automatischer Dokumenteneinzug (Automatic Document Feeder, ADF) für 110 Seiten

Hochauflösender LED-Druck mit bis zu 1200x2400 dpi (Farbe) und 1200x1200 dpi (Monochrom)

Benutzerfreundlicher 7-Zoll-Touchscreen und verschiedene Finishing-Optionen

Sicherheitsmerkmale: Passwortschutz, Benutzerauthentifizierung und Verschlüsselungsoptionen

Fortschrittliches Dokumentenmanagement mit Wasserzeichen, Broschürenerstellung und vielseitigen Optionen für die Scanausgabe

Mit einem starken Bekenntnis zu Innovation, Kundenorientierung und nachhaltiger Entwicklung wird Pantum sein starkes Produktportfolio kontinuierlich ausbauen und gleichzeitig expansive Partnerschaften eingehen, die auf beständiges Wachstum ausgerichtet sind. „In Zukunft wird Pantum noch innovativere Produkte auf den Markt bringen und unseren Kunden erstklassige Seriendrucker anbieten, während wir gleichzeitig sicherstellen, dass unsere Angebote nahtlos auf die sich entwickelnden Bedürfnisse und Erwartungen der Verbraucher abgestimmt sind", sagte Jose Ballesteros.

Informationen zu Pantum

Pantum wurde 2010 gegründet und ist ein Druckerhersteller, dessen Geschäftsfeld Drucker, Druckmaterialien, Drucklösungen und Dienstleistungen umfasst. Im Jahr 2011 begann Pantum seine Expansion nach Übersee und ist heute in mehr als 110 Ländern vertreten. Mit seiner patentierten Technologie ist Pantum bestrebt, den sich ändernden Druckanforderungen gerecht zu werden, indem es wirtschaftliche, benutzerfreundliche und energieeffiziente Produkte sowie zuverlässige Drucklösungen anbietet. Heute bietet Pantum seinen Kunden durch seine kostengünstigen Produkte und erstklassigen Dienstleistungen einen größeren Mehrwert.

