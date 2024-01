Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung NKB – Neue Geschäftsstellenleiterinnen in Stans und Stansstad

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Medienmitteilung, 5. Januar 2024

Neue Geschäftsstellenleiterinnen in Stans und Stansstad

Per 1. Januar 2024 hat Blanca Eiholzer die Leitung der Geschäftsstelle der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) am Hauptsitz in Stans übernommen. Auch am Standort Stansstad kam es zu einem Wechsel. Neu wird die Filiale von Julia von Holzen geleitet. Die beiden ehemaligen Geschäftsstellenleiter Guido Gander und Mario Erni bleiben als Senior Berater bei der NKB tätig.

Blanca Eiholzer heisst die neue Leiterin der NKB-Geschäftsstelle am Hauptsitz in Stans. Die gebürtige Luzernerin ist im Kanton Nidwalden wohnhaft und seit über 23 Jahren in der Finanzbranche tätig, zuletzt bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) als Bereichsleiterin und Vizedirektorin Kundenhalle Marktgebiet Zürichsee. Die eidgenössisch diplomierte Verkaufsleiterin und Finanzplanerin FA freut sich auf ihre neue Aufgabe in Stans. «Es erfüllt mich mit Stolz, in meiner Wahlheimat gemeinsam mit meinem Team die Kundinnen und Kunden rund um ihre finanziellen Wünsche und Ziele gesamtheitlich zu begleiten und zu betreuen.»

Der bisherige Leiter der Geschäftsstelle Stans, Guido Gander, hat sich nach 13 Jahren in dieser Funktion entschieden, die Leitung abzugeben. Er bleibt der NKB weiterhin als Senior Berater erhalten. «Dieser Schritt erlaubt es mir, mich künftig wieder vermehrt der Betreuung meiner Kundinnen und Kunden widmen zu können», so Guido Gander.

Zu einem Wechsel in der Geschäftsstellenleitung kam es auch in Stansstad. Julia von Holzen übernahm die Leitung von Mario Erni. Die Nidwaldnerin schloss die Lehre bei der NKB 2017 ab und betreute seither Individualkundinnen und -kunden in der Geschäftsstelle Hergiswil. Sie verfügt über das SAQ-Zertifikat und absolvierte zudem die höhere Fachschule für Wirtschaft mit Vertiefung in Bankwirtschaft. «Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit meinem Team und den Kundinnen und Kunden in Stansstad und blicke der neuen Herausforderung mit Freude entgegen», sagt Julia von Holzen über ihre neue Funktion.

Ihr Vorgänger Mario Erni arbeitet seit 2014 bei der NKB und übernahm die Leitung der Geschäftsstelle Stansstad im September 2022. Auch Mario Erni wird weiterhin bei der NKB tätig bleiben, er wechselt als Senior Berater in die Geschäftsstelle Buochs/Ennetbürgen und wird dort sein eigenes Kundenportfolio betreuen. «Ich bin sehr gespannt auf die neuen Aufgaben, die mich in Buochs erwarten und freue mich darauf, meine Kundinnen und Kunden am neuen Standort beraten und betreuen zu dürfen», sagt er.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch Freundliche Grüsse Simon Zumbach