Pantum

Pantum bringt neuen 3-in-1-Monochrom-Laserdrucker der Serie M7310 mit verbesserter Konnektivität und Druckfunktionalität auf den Markt

Zhuhai, China (ots/PRNewswire)

Pantum, eine Marke, die weltweit Laserdrucker und Tonerkartuschen entwickelt, herstellt und vertreibt, kündigte eine neue Monochrom-Laserdruckerserie M7310 an, die mit verbesserten Funktionen ausgestattet ist, um die Produktivität von Büroangestellten zu steigern. Die neue Produktreihe ist vor allem für Unternehmen und Regierungsorganisationen geeignet und erweitert die High-End-Serie von Pantum, indem sie den Kunden zusätzliche Optionen und ein besseres Druckerlebnis bietet.

Alle Modelle der neuen Serie zeichnen sich durch komfortables und schnelles Drucken, Scannen und Kopieren aus. Die neue M7310-Serie verfügt über die robuste Funktionalität und die intelligenten Merkmale der High-End-Vorgängerserie Pantum 4S und nutzt gleichzeitig die bahnbrechenden Technologien von Pantum, um die Effizienz und Konnektivität weiter zu verbessern und Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen.

Der Unterschied zum Vorgängermodell und die Innovation besteht darin, dass die M7310-Serie die Flachbett-Scanfunktion optimiert hat, so dass die Benutzer mehrere Scans in einer einzigen Datei zusammenfassen und mit einem Klick exportieren können. Darüber hinaus unterstützen die neuen Modelle 5G und 2.4G WLAN, was schnellere drahtlose Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglicht und gleichzeitig die Antistörungsfunktionen verbessert, um die Betriebsstabilität zu erhöhen.

Darüber hinaus erreicht der neue M7310 beim Bedrucken von Papier im A4-Format eine Geschwindigkeit von 33 Seiten pro Minute. Mit automatischem Duplexdruck und einem 3,5-Zoll-Touch-Display hilft er dem Anwender, seine Aufgaben mit einfachen Fingertipps zu erledigen. Außerdem verfügt er über eine vertrauliche Druckfunktion zum besseren Schutz der Privatsphäre und wichtiger Dokumente.

Im Sinne der Nachhaltigkeit zeigen alle neuen Serien auch das umweltfreundliche Design von Pantum. Die Lösung, bei der die Trommeleinheit und die Tonerkartusche des Druckers getrennt werden, kann die Lebensdauer der Trommeleinheit verlängern und ermöglicht es den Benutzern, die Abfallmenge zu reduzieren und die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Informationen zu Pantum

Pantum wurde 2010 gegründet und ist ein Druckerhersteller, der Drucker, Druckmaterialien sowie Drucklösungen und Dienstleistungen anbietet. Im Jahr 2011 begann Pantum seine Expansion in Übersee und ist aktuell weltweit in Dutzenden Ländern vertreten. Mit seiner patentierten Technologie ist Pantum bestrebt, den sich entwickelnden Druckanforderungen gerecht zu werden, indem es wirtschaftliche, benutzerfreundliche und energieeffiziente Produkte sowie zuverlässige Drucklösungen anbietet. Heute bietet Pantum seinen Kunden auch durch seine kostengünstigen Produkte und Premium-Dienstleistungen einen höheren Mehrwert.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an info@pantum.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1849949/Pantum_New_Arrival_M7310_Series.jpg