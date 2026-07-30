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SGS INSTITUT FRESENIUS und PackIntelX kooperieren bei Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung PPWR

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Taunusstein (ots)

Die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) verpflichtet Unternehmen ab August 2026 zum Nachweis der Konformität ihrer Verpackungen. SGS INSTITUT FRESENIUS und PackIntelX haben dazu eine Partnerschaft geschlossen, um Unternehmen entlang dieses Prozesses zu unterstützen. Die Kooperation verbindet Laboranalytik, Prüfung und Zertifizierung mit digitalem Compliance-Management. Ziel ist es, die Anforderungen an Stoffvorgaben, technische Dokumentation und Konformitätserklärungen strukturiert umzusetzen.

Fokus auf Stoffanforderungen gemäß Artikel 5 PPWR

Mit Inkrafttreten der Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) steigen die Anforderungen an Hersteller und Inverkehrbringer von Verpackungen. Unternehmen müssen unter anderem die Einhaltung der Stoffvorgaben gemäß Artikel 5 nachweisen sowie technische Dokumentationen und EU-Konformitätserklärungen erstellen.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Grenzwerten für Schwermetalle sowie Vorgaben zu per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS), etwa bei Lebensmittelkontaktmaterialien. SGS INSTITUT FRESENIUS führt hierzu Laboranalysen durch und stellt Prüfberichte sowie Zertifizierungs- und Validierungsleistungen bereit.

Verbindung von Laboranalytik und digitalen Prozessen

Die Zusammenarbeit zwischen SGS INSTITUT FRESENIUS und PackIntelX verknüpft Labor- und Prüfleistungen mit einer digitalen Plattform für Compliance-Prozesse. Der Ansatz umfasst die Datenerhebung, die Koordination mit Lieferanten sowie die Bewertung von Verpackungsmaterialien und reicht bis zur Erstellung regulatorischer Dokumente.

Die Plattform von PackIntelX dient der zentralen Verwaltung von Verpackungsdaten, Prüfberichten und Nachweisen. Zudem unterstützt sie die Erstellung technischer Dokumentationen und EU-Konformitätserklärungen sowie weitere Anforderungen wie erweiterte Herstellerverantwortung (EPR), Bewertungen der Recyclingfähigkeit und zukünftige Kennzeichnungspflichten.

Durchgängiger Prozess von Prüfung bis Konformität

Die Verbindung von Prüfdaten mit Dokumentationsprozessen ermöglicht einen durchgängigen Ablauf von der Analyse bis zur Konformitätsbewertung.

"Gerade bei Stoffanforderungen wie Schwermetallen oder PFAS ist eine fundierte Analytik entscheidend. Ebenso wichtig ist es, diese Ergebnisse strukturiert in die regulatorische Dokumentation zu überführen. Genau an dieser Schnittstelle setzt unsere Kooperation an, indem sie analytische Daten und digitale Dokumentationsprozesse eng miteinander verzahnt", sagt Tomislav Krolo, Sales Consultant Hardlines bei SGS INSTITUT FRESENIUS.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, Unternehmen dabei zu unterstützen, regulatorische Anforderungen fristgerecht umzusetzen und die damit verbundenen Prozesse nachvollziehbar zu gestalten.

Über SGS

SGS INSTITUT FRESENIUS ist Teil der SGS - das weltweit führende Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. Wir betreiben ein Netzwerk von über 2.500 Laboratorien und Geschäftseinrichtungen in 115 Ländern, unterstützt von einem Team von über 100.000 engagierten Fachleuten. Mit über 145 Jahren Erfahrung im Dienstleistungsbereich vereinen wir die Präzision und Genauigkeit, die Schweizer Unternehmen auszeichnen, um Organisationen dabei zu helfen, die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Compliance und Nachhaltigkeit zu erreichen.

Über PackIntelX

PackIntelX ist eine digitale All-in-One-Plattform für Unternehmen entlang der gesamten Verpackungswertschöpfungskette. Das Unternehmen schlägt die Brücke zwischen Herstellern, Markeninhabern und Abfallwirtschaft, indem es regulatorische Anforderungen, insbesondere im Kontext der PPWR, in strukturierte, digitale Prozesse übersetzt.

Die Plattform kombiniert regulatorische Expertise mit skalierbaren Softwarelösungen und ermöglicht es Unternehmen, Verpackungskonformität effizient und automatisiert zu steuern. Ziel ist es, komplexe gesetzliche Vorgaben nicht nur umzusetzen, sondern in strategische und wirtschaftliche Vorteile zu überführen - praxisnah, zeitsparend und zukunftsorientiert.

Gegründet wurde PackIntelX von Geschäftsführer Siddharth Bagri, einem Ingenieur mit internationaler Erfahrung in Recycling und Kreislaufwirtschaft. Unterstützt wird er von einem interdisziplinären Team aus Softwareentwicklern, EPR- und Recycling-Experten sowie spezialisierten Rechtsberatern aus der Verpackungsindustrie. Aus dieser gebündelten Expertise entstand PackIntelX als operative Schnittstelle zwischen Verpackungsvorschriften, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung.