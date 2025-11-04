Fürstentum Liechtenstein

Nordausfahrt Bushof Schaan

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 4. November 2025, den Bericht und Antrag betreffend die Genehmigung eines Verpflichtungskredits für den Bau der Nordausfahrt Bushof Schaan und die Genehmigung der Umwidmung des Schaaner Grundstücks Nr. 4769 vom Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen zuhanden des Landtags verabschiedet.

Durch das steigende Verkehrsaufkommen in Liechtenstein kommt es während der Stosszeiten zu Verkehrsüberlastungen im Grosskreisel Schaan. Da auch Linienbusse der LIEmobil Richtung Norden erst in und um den Kreisel fahren müssen, erhalten sie einerseits oft Verspätung, was zu Folgeverspätungen und Anschlussunterbrüchen im weiteren Linienverlauf führen kann.

Um die Verkehrsführung des öffentlichen Busverkehrs im Bereich des Bushofs Schaan zu optimieren, soll im Rahmen des verabschiedeten Projektes entlang der Bahnlinie Feldkirch-Buchs auf einer Ausbaulänge von ca. 120m eine Busspur zur Verbindung des Bushofes Schaan mit der Landstrasse "Im Bretscha" realisiert werden. Parallel zur neuen Verbindung soll auch ein Fuss- und Radweg errichtet werden.

Durch die neue Verbindung wird die Fahrtstrecke für die Busse der LIEmobil Richtung Unterland verkürzt, was deren Fahrplanstabilität und damit die Zuverlässigkeit des öffentlichen Busverkehrs erhöht. Der neue Fuss- und Radweg schliesst eine Lücke in der Verbindung zwischen der Industriezone Altes Riet und dem Bahnhof Schaan.

Für den Neubau des Nordausfahrt Bushof Schaan beantragt die Regierung beim hohen Landtag einen Verpflichtungskredit von CHF 1.35 Mio. und die Umwidmung des für den Bau benötigten Schaaner Grundstücks vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen.