appmotion GmbH

Hamburger Softwareentwickler appmotion eröffnet neues Kapitel in der Schweiz und startet mit Digital Units

Hamburg (ots)

appmotion eröffnet mit Sales Representative Rebecca Busch ein neues Kapitel in der Schweiz und steht Kunden durch Digital Units als langfristiger Partner für die digitale Transformation zur Seite.

Nach einem erfolgreichen Jahr des Wachstums ist die Erschließung des Schweizer Marktes ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Seit dem Beitritt zur internationalen MYTY Gruppe Ende 2022 konnte appmotion gemeinsam mit MYTY Partnern erfolgreich Kundenprojekte in der Schweiz umsetzen. Die Aufstellung der Firmen innerhalb der MYTY Gruppe legt den Fokus auf eine komplementäre Zusammenarbeit. Diese Erfolge sowie die Akquise eigener Etats, einschließlich der Zusammenarbeit mit der Zurich43 Gruppe, führende Unternehmen im Bereich der Entwicklung von Messtechnik und Simulationstools für die Mobilfunk- und Medizinaltechnik-Industrie, bestätigen, dass die Kompetenzen von appmotion in der Schweiz positiv aufgenommen werden.

Die Einstellung von Rebecca Busch als Sales Representative verstärkt diese strategische Ausrichtung. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Produktmanagement und Sales wird Rebecca eine entscheidende Rolle dabei spielen, Kunden vor Ort zu betreuen, um die Zusammenarbeit möglichst nah zu halten.

Geschäftsführer Lasse Gruner-Lüders hebt hervor: "Die Besonderheiten des Schweizer Marktes haben schon immer unsere Neugier geweckt. Der Ausbau des Geschäfts in der Schweiz und die Ambition einen eigenen Standort in der Schweiz zu etablieren, stehen im Einklang mit unserer strategischen Ausrichtung. Dazu gehört insbesondere die Umsetzung der Digital Units als Schlüsselkomponente unserer Innovationsstrategie." Mit den Digital Units steht appmotion den Kunden mit maßgeschneiderten Innovations-Einheiten zur Seite. Diese interdisziplinären Teams unterstützen bei der Entwicklung digitaler Geschäftsprozesse, sodass Unternehmen zukunftssicher und wettbewerbsfähig aufgestellt sind.

Mit einem klaren Fokus auf Digitalisierung und dem Ziel, Kunden nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, freut sich das Unternehmen auf ein weiteres Jahr voller wegweisender Projekte.

Download: digitales Pressekit