CB Die internationale Cannabis Industrie trifft sich im September in Zürich

Vom 10.-11. September 2022 findet in Zürich die zweite Ausgabe der CB Expo – Cannabis Business Expo and conference statt.

Die CB Expo wird von Nationalrat und Mitglied der Parlamentarischen Gruppe zur Förderung der Cannabis Industrie, Herr Jörg Mäder, am Samstag, 10. September um 14.00 Uhr eröffnet.

Als besonderes Highlight erfreuen sich die Organisatoren über die Ausstellung der ersten legalen Schweizer Cannabis Blüte, produziert von der Firma Pure Production für das Basler Pilotprojekt «Weed Care». Es ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einem regulierten Cannabis Markt in der Schweiz und Europa.

Location: StageOne Zürich, Schweiz

Alle Informationen unter www.cb-expo.com

Die CB Expo: Wichtigster Treffpunkt der Cannabis-Industrie

Führende Firmen aus der Schweiz, Europa und Übersee präsentieren in der modernen Messehalle Stage-One alles rund um CBD, Medizinisches Cannabis, Anbau, Paraphernalia und Dienstleistungen. In der Network- Area treffen sich Aussteller und Business Besucher zum ungezwungenen Austausch, und in der Conference-Area treten hochkarätige RednerInnen auf, um neueste Erkenntnisse aus Forschung, Politik, Produkteentwicklung und Handel vorzustellen.

Die CB Conference informiert über die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um Cannabis in Europa. Kernthemen der CB Expo 2022 sind die anstehenden Legalisierungen in der Schweiz und Deutschland, deren Auswirkung auf Europa, die neue Gesetzgebung zu Cannabis als Medizin in der Schweiz, die aktuellen Geschehnisse rund um CBD, Fachvorträge zu Zucht, Anbau, Ernte und Analytik sowie News und Einblicke aus der Cannabis-Finanzwelt.

Programm CB Expo

Rückfragen

Ben Arn, Geschäftsführer CB Company

ben@cb-company.ch

Presseakkreditierungen

hello@cb-company.ch

Alle Details zur CB Expo

www.cb-expo.com

CB Company Gmbh Lorrainestrasse 13 CH-3013 Bern

Tel. +41 31 398 02 35 hello@cb-company.ch