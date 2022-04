Nachtschatten Verlag AG

Ayahuasca und Tabak - Heilmittel und Gift

Wir präsentieren einen unserer neuen wegweisenden Titel, der zwei psychoaktive Trendthemen meisterhaft zu vereinen versteht: den amazonischen Schamanentrank Ayahuasca, der auch in der Öffentlichkeit immer bekannter wird, und den ohnehin allgegenwärtigen Tabak.

Ein lange erwartetes neues Werk "Ayahuasca und Tabak" des Erfolgsautors Jeremy Narby, der mit dem Buch "Die kosmische Schlange" weit über die Fachkreise ein großes Ansehen erlangt hat. Er porträtiert in diesem Band zusammen mit dem Ayahuasquero und Heiler Rafael Chanchari Pizuri die beiden wichtigen Meisterpflanzen amazonischer Indianer.

Ayahuasca und Tabak – zwei schamanische Lehrerpflanzen vom Amazonas – gehören zur indigenen psychedelischen Kultur Südamerikas wie kaum ein anderes Gewächs. Der visionäre DMT-haltige Dschungeltrank Ayahuasca (Yagé) stellt die Grundlage für entheogene, spirituelle und heilkräftige Rituale amazonischer Schamanen dar, bei denen der Tabak (Nicotiana) eine ebenso große Rolle spielt.

Jeremy Narby wurde am 23. Oktober 1959 in Montreal in Kanada geboren. Er studierte Geschichte an der Universität von Kent in Canterbury und erwarb einen Doktortitel in Anthropologie an der Universität von Stanford, USA. Er verbrachte mehrere Jahre im peruanischen Amazonas-Regenwald bei den Ashaninka und katalogisierte die Verwendung der Ressourcen des Waldes, um sie im Kampf gegen dessen Zerstörung zu unterstützen. Er hat mehrere Bücher über indigene Wissenssysteme und die Verwendung von Ayahuasca zum Erwerb von Wissen geschrieben. Seit 1989 arbeitet er im Auftrag der Schweizer NGO Nouvelle Planète – er ist Leiter für Projekte im Amazonasgebiet –, um die Initiativen der indigenen Gemeinschaften zu unterstützen.

Rafael Chanchari Pizuri wurde 1962 in einer indigenen Gemeinde namens Chacatan in der Region Loreto im peruanischen Amazonasgebiet geboren. In seiner Kultur erlernte er die Sprache und die Kunst, Geschichten der mündlichen Überlieferung, Musik, Gesang, Tanz, Weberei, Landwirtschaft und die Eigenschaften von Heilpflanzen, die er heute in seiner Praxis als traditioneller Heilkundiger verwendet. Als Lehrer, Heiler, Gärtner und amazonischer Denker versteht er es, zwischen den Welten zu navigieren und verschiedene Kulturen zu verbinden. Er ist außerdem ein médico, ein traditioneller Arzt, der sich auf die therapeutische Verwendung von Pflanzen spezialisiert hat. Tabak spielt in seiner Praxis eine wichtige Rolle.

