Die psychedelische Renaissance - Magazin Lucys Rausch

Der Nachtschatten Verlag präsentiert die neue Ausgabe Nr. 13 des Magazins Lucys Rausch, in der das Schwerpunktthema "DIE PSYCHEDELISCHE RENAISSANCE: DIE VIERTE WELLE" ganz im Trend der Zeit durch diverse Fachartikel fundiert dargestellt wird. Diese können wir Ihnen einzeln als PDF zukommen lassen falls Sie an einem Abdruck interessiert sind.

Weiter finden Sie Artikel und Interviews zur bevorstehenden Hanflegalisierung in Deutschland vor, so u.a. mit dem Jugendrichter Andreas Müller, das Interview ist in den Attachments.

Das Editorial des Chefredakteurs Markus Berger "Die psychedelische Renaissance: Der Gegenpol zum Irrsinn" finden Sie auch in den Attachments sowie den Artikel "Integrativer Umgang mit Drogen - Jugendliche zwischen Paranoia und Spiritualität".

«Niemand weiß, wie weit wir in der Psychiatrie und in unserem Verständnis des menschlichen Bewusstseins gekommen wären, wenn wir die psychedelischen Drogen weiterhin in dem Tempo erforscht hätten, in dem sie zwischen 1950 und 1966 entwickelt wurden.»

Ben Sessa: Autor "The Psychedelic Renaissance", Psychiater und Forscher. Er führt in Großbritannien die ersten klinischen Studien mit MDMA-unterstützter Therapie zur Behandlung von PTBS und Alkoholabhängigkeit durch.

Magazin Lucys Rausch Nr. 13

Lucys Rausch bringt Hintergrundwissen zu Hanf, Ethnobotanik, Wissenschaft und Kultur rund um psychoaktive Substanzen, die in sämtlichen gesellschaftlichen Schichten und allen Altersklassen Thema sind.

Inhalt

• SCHWERPUNKT Psychedelische Renaissance: Die vierte Welle

• Cannabisanbau für Ambitionierte

• Wege in die Drogenmündigkeit

• Kontrollierte Heroinvergabe

• Sensi-Seeds-Gründer Ben Dronkers im Interview

• «Psilocybin-Zen»

• Cannabis-Legalisierung in Deutschland

• Interview mit Jugendrichter Andreas Müller

