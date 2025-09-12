Hollyland Technology

Hollyland bringt neues groß angelegtes drahtloses Intercom-System für Rundfunk, Veranstaltungen und industrielle Anwendungen auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Hollyland hat heute sein drahtloses Intercom-System der nächsten Generation vorgestellt, das professionellen Produktionen eine beispiellose Reichweite und Flexibilität bietet. Das neue Serienpaket, bestehend aus Geo Central Station, Solidcom ANT01, Solidcom BPK01 und Solidcom H1, setzt neue Maßstäbe für die Kommunikation in großen Veranstaltungsorten in den Bereichen Rundfunk, Live-Events und industrielle Anwendungen.

Das Herz dieses Systems ist die Geo Central Station, eine flexible Hub-Lösung, die in Verbindung mit einer Antenne bis zu 80 drahtlose Beltpacks unterstützt, und das ganz ohne Lizenzgebühren. Durch die Nutzung der Roaming-Kaskadentechnologie erweitert das System die Funkabdeckung auf über 4 Millionen Quadratmeter, was einer Fläche von 560 Fußballfeldern entspricht. Ausgestattet mit nativer Dante-Integration und 4×4-Netzwerkports macht die Geo Central Station zusätzliche Audio-Schnittstellen überflüssig, wodurch der Platzbedarf im Rack und die Komplexität der Installation erheblich reduziert werden, während gleichzeitig zuverlässige, unabhängige Audiokanäle für jede Gruppe erhalten bleiben.

Das Solidcom H1 bietet flexible Einsatzmöglichkeiten und kann entweder als eigenständiges System oder integriert in die Geo Central Station betrieben werden. Im Standalone-Modus unterstützt es bis zu 30 Beltpacks, die bei Verbindung mit der Geo Central Station auf 80 Beltpacks erweitert werden können. Es wurde für Produktionen jeder Größenordnung entwickelt und gewährleistet eine unterbrechungsfreie Konnektivität und dynamische Bereitstellung in verschiedenen Dreh- oder Betriebsumgebungen.

Dave Liu, CTO des Hollyland R&D Management Centers, , erklärte, dass das System entwickelt wurde, um den sich wandelnden Anforderungen großer, verteilter Produktionsteams gerecht zu werden. „Die modulare Topologie ermöglicht eine skalierbare Benutzerkapazität je nach Projektanforderungen. Beltpacks können nahtlos zwischen Remote Radio Units (RRUs) und Zentralstationen wechseln und bieten so einen standortunabhängigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Mit integrierten Cloud-Anruffunktionen geht das System über physische Veranstaltungsorte hinaus und ermöglicht Echtzeitkommunikation über Weitverkehrsnetzwerke."

Im Vergleich zu Kommunikationslösungen für Endverbraucher bietet die neue Systemreihe von Hollyland mehrere branchenführende Vorteile. Die Erweiterungsfähigkeit auf 30 bis 80 Beltpacks unterstützt alles von kleinen Sets bis hin zu großen Live-Produktionen, und das alles auf dem robusten 1,9-GHz-Frequenzband. Eine einzelne Solidcom ANT01-Einheit bietet eine Reichweite von 500 Metern im Freien. Bei einer Kaskadierung erstellt das System ein nahtloses, großflächiges Funknetzwerk, das einen weitläufigen Bereich abdeckt.

Um den Anforderungen der Koordination mehrerer Teams gerecht zu werden, ermöglicht die intelligente Gruppenverwaltung den Bedienern außerdem das Speichern, Zuweisen und Umschalten zwischen bis zu 100 voreingestellten Kommunikationsgruppen, was ideal für die Zusammenarbeit mehrerer Teams in schnelllebigen Umgebungen ist. Selbst in kleineren Konfigurationen unterstützt das System bis zu 12 unabhängige Gruppen pro Cluster von ANT01-Einheiten.

Darüber hinaus ist das Solidcom BPK01 Beltpack auf Mobilität ausgelegt, wiegt einschließlich Akku weniger als 305 Gramm und bietet eine Betriebsdauer von bis zu 15 Stunden. Dank integrierter Bluetooth-Unterstützung können Benutzer drahtlose Ohrhörer oder Headsets koppeln und so völlig kabellos arbeiten. Die vier programmierbaren Tasten lassen sich für erweiterte Steuerungsfunktionen anpassen, darunter Mehrkanal-Talkback, Anrufsignale und kombinierte Aktionen – alles über eine vereinfachte Benutzeroberfläche.

Zusätzlich zu seiner Anpassungsfähigkeit ist der Cloud-Zugriff vollständig integriert. Zwei standortübergreifend vernetzte Geo Central Stations können bis zu 80 Beltpacks verwalten, während drei in der Cloud vernetzte Solidcom ANT01-Einheiten bis zu 30 Beltpacks verwalten können – dies ermöglicht eine flexible Teilnahme von Koordinatoren, Regisseuren oder technischen Leitern außerhalb des Standorts. Darüber hinaus ermöglicht das System Echtzeit-Ferndiagnosen und -Support. Autorisierte Benutzer können über einen sicheren Webbrowser auf Systemeinstellungen und Konfigurationsschnittstellen zugreifen und so technische Unterstützung und Wartungsarbeiten durchführen, ohne vor Ort eingreifen zu müssen.

„Mit dieser neuen Serie möchten wir Anwendern auf der ganzen Welt eine wirklich skalierbare, flexible und grenzenlose Plattform für die drahtlose Kommunikation bieten", fügte Dave Liu hinzu.

Weitere Einzelheiten zu den Produkten finden Sie im Internet: https://www.hollyland.com/product/solidcom-h1

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769706/01.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/5500232/logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hollyland-bringt-neues-groW-angelegtes-drahtloses-intercom-system-fur-rundfunk-veranstaltungen-und-industrielle-anwendungen-auf-den-markt-302553468.html