Hollyland Technology veranstaltet Videowettbewerb zur Einzigartigkeit von Städten unter #FeelMyCitySounds

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Hollyland Technology, ein Hersteller drahtloser Videoübertragung und Intercom-Lösungen, hat einen neuen Wettbewerb gestartet, der die Einzigartigkeit von Städten in aller Welt mit Geld- und Sachpreisen im Wert von über 50.000 USD feiert.

Die Aktion #FeelMyCitySounds knüpft an den Erfolg des letztjährigen 912 Hollyland Brand Day an, für den mehr als 400 kreative Werke von Videomachern aus über 30 Ländern eingesandt wurden.

Videomacher auf der ganzen Welt sind herzlich dazu eingeladen, die folgenden Schritte zur Teilnahme zu befolgen:

1. Erstellen Sie ein Video mit einer Länge von mindestens 30 Sekunden, in der eine spannende Anekdote über Ihre Stadt erzählt wird. 2. Erstellen Sie ein Video hinter den Kulissen, das zeigt, wie die Sounds aufgenommen wurden. 3. Laden Sie die Videos auf Ihren persönlichen YouTube-Kanal hoch. 4. Senden Sie die Links vor 11:59 Uhr EST am 20. Juli 2021 an die Website zum Wettbewerb unter www.feelmycitysounds.hollyland-tech.com

Die fünf Gewinner aus den folgenden Kategorien werden am 31. Juli 2021 bekannt gegeben:

- Unsere Auswahl : 20.000 $ + Ausrüstungspaket (im Wert von 4.500 $) - Beliebtestes Video : 10.000 $ + Ausrüstungspaket (im Wert von 3.000 $) Hier gewinnt der Beitrag mit den meisten Stimmen auf der Kampagnen-Website. - Bestes Sound-Design: 2.000 $ + Ausrüstungspaket (im Wert von 4.000 $) Hier gewinnt der Beitrag mit dem besten Sound-Design und mit Elementen, die mit der LARK 150 aufgenommen wurden. - Beste Videobearbeitung: 2.000 $ + Ausrüstungspaket (im Wert von 3.000 $) - Beste Aufnahmen hinter den Kulissen: 2.000 $ + Ausrüstungspaket (im Wert von 3.500 $)

"Die #FeelMyCitySounds-Kampagne ist die größte, die wir je ins Leben gerufen haben. Wir können es kaum erwarten, zu hören, was für tolle Sounds aufgenommen werden und die Einzigartigkeit von Städten rund um die Welt kennenzulernen", erklärte Anna Wu, Marketingleiterin von Hollyland.

Hollyland Technology, eine der weltweit wettbewerbsfähigsten Marken für Filmausrüstung, bietet internationalen professionellen und professionellen Filmemachern professionelle Technologielösungen, die speziell für die drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragung sowie für drahtlose Intercom-Lösungen entwickelt wurden. Das Unternehmen investiert all seine Kraft in die Schaffung hochwertiger, innovativer Plattformen und ist bestrebt, spezielle Dienstleistungen anzubieten, die ideal auf die Filmindustrie zugeschnitten sind. Das Produktangebot umfasst drahtlose Video- und Audioübertragungssysteme wie die COSMO-Reihe für Profis und die MARS- und LARK-Reihen für "Prosumenten" sowie SYSCOM-Systeme, Integrationsvideo- und Audioübertragungsplattformen.

Weitere Informationen über Hollyland Technology und Updates zum Wettbewerb finden Sie unter:

