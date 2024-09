cooldown°earth foundation

Klimastiftung cooldown°earth sendet bewegende Video-Botschaft zum Weltkindertag

Ein weiterer Medieninhalt

Krefeld (ots)

Anlässlich des Weltkindertages und des globalen Klimastreiks stellt die cooldown°earth Stiftung das Musikvideo "A Message from the Children of Tomorrow" vor. In dem dreieinhalb-minütigen Video senden Kinder aus der Zukunft einen emotionalen Hilferuf an die heutige Generation. In dystopischen Szenen formulieren sie einen musikalischen Appell, die Klimakrise jetzt ernst zu nehmen. Musik, Stimmen und Filmsequenzen wurden fast vollständig durch KI generiert - mit frei verfügbaren Programmen wie ChatGPT, Suno und Runway.

"Gerade am Weltkindertag wird klar, dass wir nicht nur für uns selbst, sondern vor allem für kommende Generationen handeln müssen," sagt Dr. Annekathrin Edelmann, Stifterin und Stiftungsrat.

Zusätzlich zum Video bietet die Stiftung auf ihrer Website einen KI-gesteuerten Chatbot an, der es Besuchern ermöglicht, mit den "Kindern von Morgen" zu interagieren und mehr über die möglichen Folgen unseres heutigen Handelns zu erfahren.

Felix Glauner, Macher des Films und Stiftungsvorstand, ergänzt: "Das Musikvideo und der Einsatz von KI ist für uns ein Experiment, das neue Wege in der Kommunikation für den Klimaschutz erschließen soll."

Hier geht's direkt zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=bv7klZwDi-k

KI-Chatbot und weitere Infos auf www.cooldown.earth