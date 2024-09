"SNB: Abhängig von der Unabhängigkeit - Wie man die Schweizerische Nationalbank vor politischen Ansprüchen schützt": Neue Publikation von Avenir Suisse

Zürich (ots) - Eine neue Auswertung von Avenir Suisse zeigt: In den Schweizer Städten bringt einen der ÖV durchschnittlich mit 8,3 km/h von A nach B. In vielen Fällen ist man also mit dem Velo oder E-Trotti deutlich schneller unterwegs. Auch befördert der vielgerühmte Schweizer ÖV die Passagiere nur ...

mehr