viterma AG

Soziales Engagement: Viterma Mitarbeitende spenden für den guten Zweck

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Soziales Engagement spielt bei Viterma eine wichtige Rolle · Rund 8.950 Euro sind bei einer Versteigerung unter den Mitarbeitenden zusammengekommen · Unterstützt werden der Verein gegen Mädchenbeschneidung Ostschweiz & Liechtenstein und die gemeinnützige Organisation Help2Unify

22. Februar 2024 – Soziales Engagement spielt bei den Badexperten von Viterma eine wichtige Rolle. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit tragen die Viterma Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freiwilliger Basis die Geschenke zusammen, die sie von Geschäftspartnern erhalten haben, und versteigern sie untereinander für den guten Zweck. Das Ziel der Versteigerung wird immer von den Mitarbeitenden eingebracht und abgestimmt.

Die Versteigerung im Dezember 2023 brachte einen Gesamtbetrag in Höhe von 8.500 Franken ein, was umgerechnet rund 8.950 Euro entspricht. Aufgeteilt wird die Summe auf zwei Projekte, in denen sich Mitarbeitende von Viterma ehrenamtlich engagieren. Zum einen handelt es sich um den Verein gegen Mädchenbeschneidung Ostschweiz & Liechtenstein, zum anderen um die gemeinnützige Organisation Help2Unify, deren Ziel es ist, Menschen in Gambia nachhaltig zu helfen. Beide Projekte erhalten damit 4.250 Franken, beziehungsweise 4.475 Euro.

„Ich bin sehr stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Unternehmens“, erklärt Viterma Geschäftsführer Marco Fitz. „Gerade in der heutigen Zeit ist es sehr schön zu sehen, dass unsere Angestellten zusammenhalten und obendrein noch so eine große Summe für den guten Zweck sammeln. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserer Spende bei beiden Projekten einen wertvollen Beitrag leisten können.“

Den starken Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden bestätigen auch die zahlreichen positiven Bewertungen bei der Jobbewertungsplattform Kununu sowie eine sehr gute Weiterempfehlungsrate. Darüber hinaus wurde Viterma zuletzt als „Top Arbeitgeber KMU 2024“ sowie „Arbeitgeber der Zukunft“ geehrt und erhielt Auszeichnungen für den besten Kollegenzusammenhalt, die beste Work-Life-Balance sowie für besonders familienfreundliche Arbeitsbedingungen.

Informationen zu Viterma

Viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badrenovierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badlösungen und rutschhemmende sowie fugenlose Materialien. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen in Österreich, der Schweiz und Deutschland, die Wert auf schimmelfreie, langlebige und besonders pflegeleichte Materialien legen. Bislang wurden bereits mehr als 30.000 Bäder mit dem Viterma-System renoviert.

Pressekontakt:

Viterma AG Markus Pytlik Wiesentalstrasse 3, CH-9425 Thal Tel. CH: +41 (0) 71 520 35 23 | E-Mail: markus.pytlik@viterma.com