DSP Asset Managers

DSP Asset Managers eröffnet erste Niederlassung in London

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

DSP International UK Limited konzentriert sich auf Institutionen, die sich auf den indischen Märkten engagieren wollen

DSP Asset Managers eröffnete seine erste Offshore-Niederlassung in London, die sich an Institutionen wendet, die nach Anlagemöglichkeiten auf den indischen Märkten suchen. DSP International UK Limited mit Sitz in 1 St. Katherine's Way, neben dem London Tower, wird sich hauptsächlich an Pensionsfonds, staatliche Stellen, Family Offices und vermögende Privatpersonen wenden.

DSP Asset Management ist eines der ältesten Finanzinstitute von Indien [Ex-Merrill Lynch (1996-2007), Ex-BlackRock (2008-2018) JVs)]. Das Unternehmen verwaltet etwa 15 Milliarden US-Dollar an AUM, davon 11 Milliarden US-Dollar an öffentlichen Aktien. Von den 11 Mrd. US-Doller an öffentlichen Aktien entfallen ca. 2 Mrd. US-Dollar auf indische Offshore-Anlagen.

„Das Asset-Management-Team von DSP verwaltet seit mehr als 26 Jahren Gelder und konzentriert sich auf die Generierung von Alpha durch klar definierte und transparente Anlagerahmen und hohe Standards beim Risikomanagement. Indien bietet eine Vielfalt von Unternehmen und Sektoren mit mehr als 200 Unternehmen, die eine hohe Eigenkapitalrendite bieten. Wir möchten unser Wissen und unsere jahrzehntelange Erfahrung nutzen, um für unsere Anleger langfristige, risikoangepasste Renditen zu erzielen," sagt Kalpen Parekh, MD &CEO, DSP Asset Managers.

„Indien steht an der Schwelle zu einer strukturellen Wende und bleibt weiterhin eine der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaften der Welt. Das Land hat sich als widerstandsfähig gegenüber globalen Wirtschaftsabschwüngen erwiesen, was vor allem auf seine robuste Binnenwirtschaft zurückzuführen ist, die auch in absehbarer Zukunft stark bleiben dürfte. Wir sind der Meinung, dass Indien als strukturelle (und nicht nur taktische) Allokation in den Portfolios der Anleger weltweit beachtet werden sollte", sagt Jay Kothari, Global Head – International Business, DSP Asset Managers.

Informationen zu DSP Asset Managers

DSP Asset Managers kann auf eine über 25-jährige Erfolgsbilanz bei Investitionen verweisen. Heute haben wir die Ehre, das Geld von rund 4 Millionen Anlegern aus allen Gesellschaftsschichten zu verwalten: hart arbeitende Angestellte, vermögende Privatpersonen, NRIs, kleine und mittelständische Unternehmen, große private und öffentliche Unternehmen, Trusts und ausländische Institutionen.

Hinter DSP Asset Managers steht die über 160 Jahre alte DSP Group. In den vergangenen anderthalb Jahrhunderten hatte die Familie hinter der Gruppe großen Einfluss auf das Wachstum und die Professionalisierung des Kapitalmarkt- und Geldverwaltungsgeschäfts in Indien. Die DSP Group wird derzeit von Herrn Hemendra Kothari geleitet.

Die Interessen unserer Anleger werden immer im Mittelpunkt unseres Geschäfts stehen, und wir werden uns weiterhin unermüdlich darauf konzentrieren, das Beste für sie zu tun, da sie #InvestForGood.

Besuchen Sie uns auf dspim.com oder dspindia.com für weitere Details.

Für mehr Informationen, kontaktieren Sie bitte :

Arun Rajendran

DSP Asset Managers Pvt. Ltd.

E-Mail: arun.rajendran@dspim.com

M: +919833005393

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2072784/DSP_Mutual_Fund_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/dsp-asset-managers-eroffnet-erste-niederlassung-in-london-301820844.html