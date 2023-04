viterma AG

30.000 renovierte Badezimmer: Die Badexperten von Viterma erreichen neuen Meilenstein

Viterma nimmt eine marktführende Position im DACH-Raum ein · Im Mittelpunkt steht der Wunsch, Personen zu helfen, länger zu Hause leben zu können · Die Kundenzufriedenheit liegt bei 98 %

18. April 2023 – Die Badexperten von Viterma haben einen neuen Meilenstein erreicht. Am 18. April 2023 wurde die Marke von 30.000 renovierten Badezimmern überschritten. Damit hat das Unternehmen, das eine marktführende Position im deutschsprachigen Raum einnimmt, auch mehr als 30.000 Mal den eigenen Leitsatz erfüllt. Dieser lautet: „Unsere Leidenschaft ist es, die Lebensqualität unserer Kunden und Wegbegleiter nachhaltig zu verbessern. Wir nennen das ‚Better Life‘.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Meilenstein erreicht haben“, erklärt Marco Fitz, Geschäftsführer von Viterma. „Wir sehen unsere klare Aufgabe darin, dabei zu helfen, dass Menschen länger in den eigenen vier Wänden leben können. Ein grosses Dankeschön geht an alle Mitarbeitenden, die Viterma Fachbetriebe und unsere Wegbegleiter, die zum Erreichen von 30.000 Viterma Badezimmern beigetragen haben – und natürlich auch an unsere Kundinnen und Kunden, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben.“

98 % zufriedene Kundschaft

Die hohe Zufriedenheit der Viterma-Kundschaft zeigt sich nicht nur in der grossen Anzahl an renovierten Badezimmern. Viterma verfügt über alle Standorte in Österreich, der Schweiz und Deutschland hinweg über eine hohe Weiterempfehlungsrate von 98 %. Neben den kurzen Umbauzeiten, hochwertigen Produkten aus eigener Fertigung sowie 10 Jahren Garantie auf Viterma-Materialien sind die Kundinnen und Kunden vor allem auch davon begeistert, für die gesamte Badrenovierung nur einen Ansprechpartner zu haben.

Unternehmen auf Expansionskurs

Viterma hat in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet und ist auch weiterhin auf Expansionskurs. Offene Stellen finden Interessierte beispielsweise im Vertrieb oder im Handwerksbereich. Alle derzeitigen Vakanzen in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind im Viterma Stellenportal unter www.viterma.com/jobs zu finden.

