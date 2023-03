XCMG Machinery

CONEXPO CON/AGG 2023: XCMG Machinery enthüllt seine neue US-Markenstrategie

Las Vegas, 17. März 2023 (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen gibt seinen neuen globalen Slogan „Solid for Success" bekannt

XCMG Machinery (SHE: 000425; "XCMG"), der drittgrößte Baumaschinenhersteller der Welt, hat auf der CONEXPO-CON/AGG 2023, die vom 14. bis 18. März im Las Vegas Convention Center stattfand, seine neue Markenstrategie für den US-Markt vorgestellt.

Die neue US-Strategie des Unternehmens wird von einem neuen globalen Slogan, „Solid for Succeed" (Solide, um erfolgreich zu sein), sowie einem neuen Unternehmensziel und einer neuen Philosophie angeführt. XCMG will mit der neuen Strategie eine neue Unternehmenskultur schaffen und gleichzeitig neue Trends aufgreifen, die auf neue Marktsegmente abzielen.

Im Rahmen dieser neuen Strategie für den US-Markt wird sich das Unternehmen auf fünf Hauptbereiche als Grundlage für den Erfolg konzentrieren: Internationalisierung, hochwertige Produkte, Kundenservice, grüne Entwicklung und intelligente Entwicklung.

Der letzte Punkt in XCMGs neuer Strategie für den US-Markt betrifft die Ambitionen des Unternehmens als Gesamteinheit. Das Ziel von XCMG ist es, sich als „Empowering Companion at Your Service" (Starker Begleiter zu Ihren Diensten) zu etablieren, indem das Unternehmen sein Engagement für seine Kunden unter Beweis stellt und gleichzeitig mithilfe seines Branchenwissens fundierte Erkenntnisse liefert. Das Unternehmen möchte alle seine Kunden als eine kollektive Einheit bedienen, auf die sich die Kunden verlassen können.

Der neue Slogan „Solid to Succeed" steht für die Verpflichtung des Unternehmens, seinen Kunden unermüdlich zur Seite zu stehen, mit dem Ziel, ihnen als ultimativer Partner zu dienen, ohne dass es zu Ausfallzeiten kommt.

XCMG hat auch sein Leitbild aktualisiert, das nun „Responsiveness and Value" (Reaktionsschnelligkeit und Mehrwert) umfasst. Das Unternehmen ist bestrebt, stets reaktionsschnell und proaktiv zu sein und in Bezug auf Qualität, Dienstleistungen und Technologie einen außergewöhnlichen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen.

XCMG wählte den neuen Slogan, um sein globales Ausmaß in Verbindung mit seinem Engagement für die Lokalisierung seiner Aktivitäten zu demonstrieren. Der zukunftsweisende Slogan unterstreicht auch, dass das Unternehmen aktiv auf alle wichtigen technologischen Trends reagiert, um seine Kunden effektiv zu bedienen. Darüber hinaus verdeutlicht der Slogan die kundenorientierte Einstellung des Unternehmens und die schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse des Marktes auf umweltbewusste Weise. Das Unternehmen wird sich auf hochwertige Produkte und Risikokontrolle konzentrieren, um sich schnell zu einem Unternehmen von Weltrang zu entwickeln.

Der bisherige Erfolg des Unternehmens auf globaler Ebene ist unbestreitbar. XCMG ist nicht nur der drittgrößte Baumaschinenhersteller der Welt, sondern auch der größte Hersteller von Mobilkranen und seit 34 Jahren in Folge der größte chinesische Erstausrüster (OEM). Darüber hinaus investiert das Unternehmen jedes Jahr 5 % seiner Betriebserträge in Forschung und Entwicklung und strebt kontinuierlich nach Innovation.

