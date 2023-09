viterma AG

Badezimmer der Zukunft: Viterma lädt zur gemeinsamen Hausmesse in 3 Ländern

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Die Hausmesse findet am 22. und 23. September von 9 bis 17 Uhr statt · Viele Viterma Standorte in der Schweiz, Österreich und Deutschland nehmen teil · Vor Ort wird zudem eine Weltneuheit präsentiert

9. September 2023 – Aktuelle Studien zeigen, dass der Sanierungsbedarf bei Badezimmern weiter ungebrochen hoch ist. Demnach ist nur ein kleiner Prozentsatz altersgerecht. Doch bereits in jungen Jahren lohnt sich die Investition in eine zukunftssichere Gestaltung des Badezimmers, denn schwellenlose Zugänge, hindernisfreie Badezimmer und Co. erhöhen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand den Komfort und steigern zusätzlich auch den Wert der eigenen Immobilie, was gerade in unsicheren Zeiten eine sehr gute Entscheidung ist.

Unter dem Motto «Badezimmer der Zukunft: Innovative Ideen für eine stilvolle Badsanierung» veranstalten die Badexperten von Viterma eine gemeinsame Hausmesse an den Viterma Standorten in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Am 22. und 23. September öffnen zahlreiche Fachbetriebe des Unternehmens jeweils von 9 bis 17 Uhr ihre Pforten und bieten Interessierten einen Einblick in das innovative Sanierungskonzept sowie die massgeschneiderten Produkte und Badlösungen.

Selbstverständlich stehen die Badexperten von Viterma während der Hausmesse für persönliche Gespräche zur Verfügung. Interessierte erfahren natürlich auch, wie es die Profi-Handwerker des Unternehmens schaffen, ganz unkompliziert aus einem alten Badezimmer in wenigen Tagen ein neues Wohlfühlbad zu zaubern. Darüber hinaus wird vor Ort mit dem reinigungsfreien Siphon eine von der Viterma Gruppe entwickelte Weltneuheit präsentiert. Mehr Informationen sowie eine Liste aller teilnehmenden Viterma Standorte erhalten Interessierte unter: www.viterma.ch/hausmesse

Informationen zu Viterma

Viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badrenovierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badlösungen und rutschhemmende sowie fugenlose Materialien. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen in der Schweiz, Österreich und Deutschland, die Wert auf schimmelfreie, langlebige und besonders pflegeleichte Materialien legen. Bislang wurden bereits mehr als 30.000 Bäder mit dem Viterma-System renoviert.

Pressekontakt:

Viterma AG Markus Pytlik Wiesentalstrasse 3, CH-9425 Thal Tel. CH: +41 (0) 71 520 35 23 | E-Mail: markus.pytlik@viterma.com