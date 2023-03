viterma AG

ÖFV-Franchise-Awards 2023: Viterma Fachbetrieb als Franchise-Partner des Jahres nominiert

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Der ÖFV zeichnet die besten Franchise-Systeme und -Partner aus · Dieses Jahr ist Darko Grujcic von Viterma als Franchise-Partner des Jahres nominiert · Die Preisverleihung findet am 11. Mai statt

14. März 2023 – Jedes Jahr zeichnet der Österreichische Franchise-Verband im Rahmen seiner Franchise-Awards verschiedene Franchise-Systeme und -Partner aus, die eine außerordentliche Leistung erzielt haben. Nachdem Viterma im Jahr 2020 die Trophäe als „Bestes Franchise-System“ und 2022 als „Bester Franchise-Partner“ in Empfang nehmen konnte, dürfen sich die Badexperten dieses Jahr über eine weitere Nominierung freuen. Der Viterma Fachbetrieb Darko Grujcic hat Chancen auf die Auszeichnung als Bester Franchise-Partner des Jahres.

Die 11-köpfige Jury legt bei ihrer Entscheidung viel Wert auf die unternehmerische Leistung, Geschäftsentwicklung, Innovationskraft sowie die Führung der Mitarbeitenden. Auch der Zusammenhalt im System, das soziale Engagement und die Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit fließen in die Bewertung ein. Gekürt werden die Gewinner im Rahmen der ÖFV Franchise-Gala, die am 11. Mai 2023 in der Burg Perchtoldsdorf stattfindet.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr für die ÖFV Franchise-Awards in Betracht gezogen werden“, so Viterma-Geschäftsführer Marco Fitz. „Wir gratulieren unserem langjährigen Franchise-Partner Darko Grujcic und seinem Team herzlich zur Nominierung und danken ihnen für das außergewöhnliche Engagement zum Wohle des gesamten Viterma Franchise-Systems.“

„Worauf wir besonders stolz sind und warum, das zeigen wir Jahr für Jahr mit unseren Franchise-Awards!“, erklärt ÖFV-Präsident Andreas Haider. „Es geht um die Vielfalt und um die beeindruckenden Leistungen, nicht nur der Award-Sieger:innen, sondern von allen. Die nun präsentierte Shortlist spiegelt die hohe Qualität der österreichischen Franchise-Szene wider.“

Informationen zu Viterma

Viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badrenovierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badlösungen und rutschhemmende sowie fugenlose Materialien. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen in Österreich, der Schweiz und Deutschland, die Wert auf schimmelfreie, langlebige und besonders pflegeleichte Materialien legen. Bislang wurden bereits mehr als 25.000 Bäder mit dem Viterma-System renoviert.

Informationen zum ÖFV-Award

Der ÖFV-Award ist eine begehrte Trophäe, die vom Österreichischen Franchise-Verband verliehen wird. Die Nominierten werden von einer hochkarätigen Jury mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik gekürt und die Gewinner im Rahmen der ÖFV Franchise-Gala am 11. Mai 2023 bekannt gegeben. Viterma wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach für den ÖFV-Award nominiert und schon mit den Titeln „Bestes Franchise-System Newcomer“, „Bester Franchise-Partner“ und „Bestes Franchise-System“ ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Viterma AG – Markus Pytlik Wiesentalstrasse 3, 9425 Thal, Schweiz Tel: +41 (0) 71 520 35 23 | E-Mail: markus.pytlik@viterma.com Web: www.viterma.com | www.viterma-franchise.com