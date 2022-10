Ascend Performance Materials

Ascend bringt ReDefyne™ recycelte Materialien auf den Markt; kooperiert mit ITW bei der Blockchain-Rückverfolgbarkeit

Houston (ots/PRNewswire)

Ascend Performance Materials hat ReDefyne™ auf den Markt gebracht, ein Portfolio nachhaltiger Polyamide, die mit bis zu 100 % recyceltem Polyamid 66 oder 6 aus Pre- und Post-Consumer-Rezyklaten hergestellt werden, um selbst bei anspruchsvollen Anwendungen einen geringen CO2-Fußabdruck und eine zuverlässige Leistung zu bieten.

„Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre langfristigen Nachhaltigkeitsziele mit innovativen, zuverlässigen Produkten zu erreichen", sagte Steve Manning, Senior Director für technische Materialien bei Ascend. „ReDefyne kombiniert unser Know-how von Poliblend mit unseren integrierten Betrieben und unserem globalen Know-how in der Anwendungsentwicklung, um ein recyceltes Polyamid herzustellen, das in Bereichen funktioniert, in denen recycelte Materialien in der Regel nicht in Betracht kommen."

ReDefyne-Produkte sind von Drittanbietern zertifiziert, und Ascend arbeitet mit ITW Global Fasteners zusammen, um die Blockchain-Rückverfolgbarkeit gemäß UNI EN 15343 durch das Certified Circular Plastic®-Programm von Plastic Finder zu testen.

„Mit ReDefyne produziert ITW Befestigungselemente mit einem deutlich geringeren CO2-Fußabdruck", so Christelle Staller, Vertriebsleiterin von Ascend für EMEAI. „ITW und Ascend sind beide überzeugt, dass Nachhaltigkeit Verantwortung erfordert, und sind begeistert, das Blockchain-Rückverfolgbarkeit-Programm von Certified Circular Plastic zu testen."

Ascend, ein vollständig integrierter Hersteller von langlebigen Materialien, konzentriert sich darauf, die CO2-Bilanz seiner Produkte zu reduzieren, nachdem das Unternehmen angekündigt hat, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 80 % zu reduzieren, und zwei neue Meilensteine Anfang dieses Monats bekanntgegeben hat.

Ascend wird seine Nachhaltigkeitsbemühungen und neuen Produkte, einschließlich ReDefyne, HiDura MED und seine neuen Elektromobilitätslösungen, unter dem Thema „Advancing Together" vom 19. bis 26. Oktober auf der K 2022 in Halle 6 Stand A07 präsentieren.

Informationen zu Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für den täglichen Bedarf und neue Technologien her. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität zu verbessern und durch Innovation eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit Sitz in Houston, Texas, und regionalen Büros in Shanghai, Brüssel und Detroit sind wir ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit globalen Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Unsere Mitarbeiter:innen auf der ganzen Welt stellen die Materialien her, die für sicherere Fahrzeuge, sauberere Energie, bessere medizinische Geräte, intelligentere Haushaltsgeräte und langlebigere Kleidung und Konsumgüter benötigt werden. Wir engagieren uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gesellschaft.

Erfahren Sie mehr über Ascend auf www.ascendmaterials.com.