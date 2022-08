Aequitec AG

Aequitec und CONDA.ch starten Zusammenarbeit im Bereich Crowdinvesting

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Zürich, 24. August 2022 – Aequitec, ein digitales Aktienregister und Cap-Table-Unternehmen, und CONDA.ch, eine CrowdInvesting Plattform, starten Ihre Zusammenarbeit in der Automatisierung der Prozessabläufe rund um das Aktienbuch der Emittenten. Mit Hilfe der Aequitec Plattform können die Emittenten der CONDA.ch-Community ihre neuen Aktionäre einfach, digital und rechtskonform auf der Aequitec Plattform verwalten.

CONDA.ch Kunden profitieren neu von der Automatisierung der Geschäftsabläufe dank standardisierter Vertragserstellung, elektronischer Unterschriften und einer Professionalisierung ihrer Corporate Governance Strukturen. Zudem können Generalversammlungen mit vielen Aktionären vollständig als rein digitale oder multi-lokale Veranstaltung durchgeführt werden.

Aequitec Kunden profitieren neu von einer breiten Investorenbasis durch den Zugriff auf die CONDA-Community, und von der digitalen Abwicklung ihrer Kapitalerhöhungen mit begleitenden Marketingkampagnen. Durch ein professionelles Investoren-Netzwerk können die passenden Investoren für die eigene Unternehmung gewonnen werden. Insbesondere für schnell wachsende Startups aus verschiedenen Acceleratoren-Programmen, wie dem führenden F10 FinTech Accelerator, ergeben sich neue Möglichkeiten, um Ihre Produktentwicklungen schneller im Markt zu etablieren.

Christian Wilk, CEO von Aequitec, merkt an: "Mit Hilfe von Aequitec können die Kunden von CONDA.ch die neuen Aktionäre schnell und unkompliziert verwalten. Unsere gemeinsamen Kunden können sich vollständig auf ihr operatives Wachstum fokussieren. Für grössere Investments können die Aktien zudem in ein Wertschriftendepot bei fast allen Schweizer Banken eingebucht werden.”

Linus Gabrielsson, CEO von CONDA.ch, betont: “Mit dieser Partnerschaft können wir unseren Kunden die perfekte Ergänzung zu unserer Dienstleistung bieten, in dem sie für die Zeit nach der abgeschlossenen Crowdinvesting-Runde eine moderne Aktienbuchlösung bekommen. Dazu öffnen sich für die Kunden und Partnern von Aequitec bei CONDA.ch neue Möglichkeiten der Wachstumsfinanzierung.”

Über Aequitec

Aequitec wurde 2020 von Johannes Schneebacher, Dr. Christian Wilk und der Deon Digital AG gegründet und hilft Aktien- und Privatunternehmen bei der Digitalisierung ihrer Corporate Governance Prozesse. Das Zürcher Startup unterstützt seine Kunden mit einer eigens entwickelten Software-Plattform. Diese bietet die Möglichkeit, Corporate Actions zu automatisieren und digital abzubilden. So können Aktiengesellschaften zum Beispiel ihre Generalversammlungen digital oder hybrid abhalten und ihr Aktienregister mit einer globalen Anbindung an das Bankensystem digitalisieren. Hauptgesellschafter sind derzeit die Gründer und der Startup-Inkubator F10.

https://aequitec.ch

Über CONDA.ch

CONDA Schweiz, mit Hauptsitz in Baar, wurde 2021 als Joint Venture zwischen der Österreichischen Crowdinvesting-Plattform CONDA und dem Schweizer Startup-Förderer und Investor Braingelist gegründet. CONDA ist Pionier im Crowdinvesting für Startups und KMU. Seit der Gründung im Jahr 2013 konnte das Unternehmen erfolgreich 150 Projekte mit über 48 Millionen Euro im gesamten DACH-Raum finanzieren. Mittlerweile zählt CONDA über 36‘000 internationale Investoren zu seiner Community und gibt diesen die Möglichkeit, länderübergreifend in Unternehmen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein, Slowenien, der Slowakei und in Polen zu investieren. Auf der im 2021 lancierten Plattform CONDA.ch, haben sowohl kleine als auch grosse Investoren nun die Möglichkeit, sich direkt an wachsenden Schweizer Startups mit grossem Potential zu beteiligen.

https://www.conda.ch

Kontakt: Dr. Christian Wilk | Co-Founder & CEO Aequitec AG | Raise capital more easily Mob +41 78 649 4962 aequitec.ch