Ascend expandiert weiter in neue Märkte und präsentiert das HiDura™ MED-Portfolio

Ascend Performance Materials kündigte heute unter der Marke HiDura™ ein neues Portfolio an PA-6.6-Harzen (Nylonharze) für den medizinischen Gebrauch und technischen Materialien für den Gesundheitsmarkt an.

HiDura™ MED-Produkte erfüllen die Prüfkriterien der ISO 10993-5 und 10993-10 und können in einer Vielzahl von Anwendungen im Gesundheitswesen eingesetzt werden, unter anderem:

Medizinische Gebrauchsgüter : Zahnspangen, Patientenstützen, Möbel, Mobilitätshilfen und andere Gebrauchsgüter.

: Zahnspangen, Patientenstützen, Möbel, Mobilitätshilfen und andere Gebrauchsgüter. Verabreichung von Medikamenten : Filtrationsausrüstung und Membranen, Schläuche, Flüssigkeitsanschlüsse und Autoinjektoren.

: Filtrationsausrüstung und Membranen, Schläuche, Flüssigkeitsanschlüsse und Autoinjektoren. Chirurgische Instrumente : Skalpellgriffe, zahnärztliche Instrumente, Zangen und Klemmen

: Skalpellgriffe, zahnärztliche Instrumente, Zangen und Klemmen Medizinische Geräte : Gehäuse, Schutzhüllen, Kabel, Sensoren, Stecker und Wearables.

: Gehäuse, Schutzhüllen, Kabel, Sensoren, Stecker und Wearables. Wundversorgung: Nahtmaterial, Klebeband und Zip Ties.

„Die Nylon-6.6-Marken von Ascend sind ein Synonym für unvergleichliche Qualität in verschiedenen Industriesegmenten", erklärte Dhruv Shah, Healthcare Business Manager von Ascend. „Unser HiDura™ MED-Portfolio bietet dieselbe Qualität für Kunden, die nach Lösungen suchen, die den strengen Anforderungen des Gesundheitsmarktes entsprechen. Dazu gehören Biokompatibilitätstests nach ISO 10993-5 und 10993-10, eine wirksame Richtlinie für die Benachrichtigung bei Änderungen und betriebliche Richtlinien, um die höchstmöglichen Standards zu gewährleisten."

Herr Shah fügte hinzu, dass sich das Unternehmen darauf konzentriert, das Wachstum seiner Kunden zu unterstützen und sein Portfolio für den Gesundheitsbereich weiter auszubauen, einschließlich der Einführung von langkettigen und amorphen Polyamidtypen in der Zukunft. Ascend erforscht auch aktiv Anwendungen im Bereich der medizinischen Gebrauchsgüter und der Wundversorgung unter Verwendung von Acteev®, seiner preisgekrönten, patentierten Technologie, die die antimikrobiellen Vorteile aktiver Zinkionen in unser Polyamid einbaut, um eine lang anhaltende Funktionalität und Wirksamkeit bei der Reduzierung des Wachstums von Mikroben zu erreichen, die bei einigen medizinischen Produkten zur Zersetzung führen können.

HiDura™ MED-Produkte für den medizinischen Gebrauch sind bei Ascend und den Vertriebspartnern des Unternehmens erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf ascendmaterials.com/healthcare.

Informationen zu Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für den täglichen Bedarf und neue Technologien her. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität zu verbessern und durch Innovation eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit Sitz in Houston, Texas, und regionalen Büros in Shanghai, Brüssel und Detroit sind wir ein voll integrierter Anbieter von Materiallösungen mit globalen Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Unsere Mitarbeiter:innen auf der ganzen Welt stellen die technischen Materialien, Stoffe, Fasern und Chemikalien her, die für sicherere Fahrzeuge, sauberere Energie, bessere medizinische Geräte, intelligentere Haushaltsgeräte und langlebigere Kleidung und Konsumgüter benötigt werden. Wir engagieren uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit, Inklusion und Diversität und für den Erfolg unserer Kunden und der Gesellschaft insgesamt.

Erfahren Sie mehr über Ascend auf www.ascendmaterials.com.

