Nassfeld lädt Kids ein

Attraktive Familien-Specials sorgen ab dem Saisonstart am 7. Dezember 2022 für noch mehr Überraschungsmomente

Am 07. 12. 2022 startet Kärntens größtes Skigebiet – das Nassfeld – in die Wintersaison und hält jetzt noch mehr attraktive Vorteile für Wintersportler bereit. 110 Pistenkilometer, 30 Liftanlagen und sonnige Weitpisten mit Schneegarantie sorgen für mehr Aha-Momente und XXL-Radien. Außerdem Urlauben Kinder bis 9,99 Jahre im Zimmer der Eltern gratis! Skipass inklusive!

„Kids eingeladen“, das gibts nur am Nassfeld

Winterurlaub für die ganze Familie kann teuer sein. Nicht aber am Nassfeld – hier bekommt man mehr Winter fürs Urlaubsbudget. Gerade Familien werden hier eine Menge Attraktionen geboten und mit Vorteilsangeboten leistbar gemacht: Jeden Samstag fahren Kinder unter zehn Jahren um nur zehn Euro den ganzen Tag. Außerdem Urlauben Kinder bis 9,99 Jahre in den Zeiträumen 10.12.2022 - 24.12.2022 | 07.01.2023 - 21.01.2023 | 18.03.2023 - 08.04.2023 bei dem Pauschalangebot „Nassfeld Ski surprise“ gratis im Zimmer der Eltern und den Skipass gibts kostenlos dazu. Im Pauschalpreis ebenfalls inkludiert – das „6-Tage KIDS Paket“ der Skischule mit Skikurs & Leihausrüstung.

Auf vier verschiedenen gesicherten Übungsarealen lernen die Kleinen im Nu das Skifahren und haben im BOBO®-Kinder-Club ihren Spaß. Spezielle Kinderhotels bieten auch neben dem Skifahren zahlreiche Winterangebote für Familien.

Hier geht’s zur Pauschale: www.nassfeld.at/kids

Skifahren und Mehr

Die etwas Größeren treffen sich derweil im Snowpark, in den Freeride Areas, den Fun Pisten „The Snake“ & „The Wave“ oder auf den Speed- und Ski-Movie-Strecken. Wer dazwischen mal etwas anderes machen möchte, kann auf den Natureisflächen am Weissensee und Pressegger See Schlittschuh fahren, in der Nacht mit dem Rodel den Berg hinunter sausen, durch romantische Landschaften, Langlaufen und Wandern oder einfach nur ein paar Stunden Auszeit beim Wellnessen genießen.

Nassfeld Mountain Winter Konzert

Melissa Naschenweng eröffnet Skisaison am Nassfeld - jetzt Tickets sichern!

Die Lesachtaler Senkrechtstarterin Melissa Naschenweng gastiert am 10. Dezember 2022 bei der Talstation Millennium-Express in Tröpolach und wird beim Nassfeld Mountain Winterkonzert vor eindrucksvoller Bergkulisse die Wintersaison 2022/2023 einläuten. Tickets & Mehr unter winterkonzert.nassfeld.at.

Datum: 10.12.2022, 19:00 - 23:00 Uhr

Ort: Tröpolach, Talstation Millennium-Express

Tröpolach, Österreich

Url: https://winterkonzert.nassfeld.at/de

