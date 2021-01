Artmarket.com

Artprice by Artmarket.com: New York verzeichnete im Jahr 2020 einen Rückgang der Auktionseinnahmen um 41 %, aber im Januar 2021 ist das Vertrauen zurückgekehrt

Im Jahr 2020 befand sich der weltweit führende Marktplatz für bildende Kunst im Epizentrum der Schäden, die durch die Covid-Pandemie verursacht wurden - und das sorgfältig ausgearbeitete Auktionsprogramm der Stadt wurde komplett durcheinander gebracht. Nach dem Umsatzausfall durch die abgesagten Mai-Verkäufe gelang es den großen Auktionshäusern, auf Online-Verkäufe auszuweichen, aber das obere Marktsegment hatte in der zweiten Jahreshälfte Mühe, den Rückstand aufzuholen.

Monatlicher Auktionsumsatz im Bereich der bildende Künste in New York (2019 ggü. 2020)

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der Abteilung Artprice: "Der Boom von reinen Online-Verkäufen hat die Logik, Auktionssäle und Büros in den Zentren teurer Städte wie New York zu unterhalten, etwas untergraben. Die Anziehungskraft von Manhattan ist nach wie vor stark und trägt sicherlich zum Erfolg der prestigeträchtigsten Verkäufe bei, wie wir im Jahr 2020 gesehen haben. Aber was ist mit dem Rest des Kunstmarkts? Wird er sich Veranstaltungsorte im Stadtzentrum leisten können?".

98 % Rückgang im Mai

Im Mai 2019 erzielte Big Apple bei Auktionen im Bereich Bildende Künste 2,2 Milliarden Dollar, vor allem dank acht Werken, die vom 13. bis 16. Mai über der 50 Millionen Dollar-Grenze verkauft wurden: Monet (110 Millionen Dollar), Koons (91 Millionen Dollar), Rauschenberg (88 Millionen Dollar), Cézanne (59 Millionen Dollar), Picasso (55 Millionen Dollar), Warhol (53 Millionen Dollar), Bacon (50 Millionen Dollar), Rothko (50 Millionen Dollar). Die Vielfalt dieser Meisterwerke, die zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und der Nachkriegszeit entstanden, veranschaulicht die Attraktivität von New York als Marktplatz für bildende Kunst.

Im Mai 2020 erreichten die Auktionen (die nur online funktionieren) in Manhattan jedoch nur 39 Millionen Dollar, d.h. lediglich 2 % der Gesamtsumme des vorangegangenen Mai. Gemäß der Daten von Artprice wurde diese Summe von 1400 Losen im Bereich Bildende Kunst generiert, die zum Durchschnittspreis von 28.000 Dollar verkauft wurden.

Ein ganzer Sommer für den Neustart

Erst Ende Juni 2020 schien sich das obere Marktsegment endlich zu lösen. Der New Yorker Markt verzeichnete mit Inspired by the Oresteia of Aeschylus (1981) von Francis Bacon sofort das einzige Jahresergebnis über 50 Millionen Dollar in der westlichen Welt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum endete das erste Halbjahr 2020 mit einem Rückgang der New Yorker Kunstverkäufe um 54 %. Diese beträchtliche Mindereinnahme wurde teilweise ausgeglichen, als die großen Häuser beschlossen, im Oktober eine Reihe von Prestige-Auktionen abzuhalten. Der Ausgleich speiste sich jedoch aus der Vorverlegung eines Teils der renommierten November-Verkäufe.

Die Zuversicht kehrt zurück

Erfreulicherweise sind die Aussichten positiv: Allmählich kehrt das Vertrauen in den internationalen Kunstmarkt zurück. Der AMCI (Art Market Confidence Index) von Artprice ist im November und Dezember gestiegen. So sehr, dass zu Beginn des Jahres 2021 zwei Drittel der Kunstmarktexperten ihre "feste Absicht" erklärten, neue Werke zu erwerben.

Es besteht kein Zweifel, dass das Meisterwerk von Botticelli, das am 28. Januar 2021 von Sotheby's in New York angeboten wird, die Aufmerksamkeit bedeutender Kunstkäufer und -liebhaber weltweit auf sich gezogen hat.

