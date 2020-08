Vype

Vype feiert 30 Tage Sommer mit 30 Verlosungen

London (ots/PRNewswire)

Die globale E-Zigarettenmarke bietet den Fans mit einem Sommergewinnspiel mit 30 Verlosungen die Chance, durch Besuch der Instagram-Seite @Vype_worldwide einen von drei einzigartigen Preisen zu gewinnen

Die globale E-Zigarettenmarke Vype schließt den Sommer mit einem dreißig-(30-)tägigen Gewinnspiel mit Preisen für dreißig (30) glückliche Gewinner ab. Das am 3. August 2020 von Vype für ihre Instagram-Anhänger lancierte Gewinnspiel wird noch bis zum 1. September 2020 andauern. An die täglichen Gewinner wird einer der folgenden drei Preise verschenkt: Solo3-Kopfhörer von Beats by Dre, mit maßgeschneidertem Design, Adidas Gazelle Sportschuhe, einschließlich einer von der mehrfach mit Platin- und anderen Auszeichnungen prämierten schottischen Rockband The Fratellis inspirierten Version, oder eine Wayfarer-Sonnenbrille von Ray-Ban.

"Wir freuen uns sehr, Teil des Sommergewinnspiels von Vype zu sein", sagt Jon Fratelli, Frontmann und Gitarrist von The Fratellis, und Partner von Vype. "Die zu gewinnenden Markenprodukte sehen super aus - müssen wir sie wirklich verschenken?! Wenn nicht, dann nehme ich die Ray-Ban, Baz hätte gerne die Adidas Gazellen und Mince liebt die Beats-Kopfhören!"

Die Preise, die vergeben werden, werden in drei verschiedenen, maßgeschneiderten Designs verfügbar sein. Anhänger können auf @Vype_worldwide, der Instagram-Seite von Vype, jeden Tag nachsehen, welcher Preis an diesem Tag vergeben wird.

Teilnehmen, und sich eine Gewinnchance sichern, ist kostenlos und einfach. Um in die tägliche Verlosung aufgenommen zu werden, folgen Sie @Vype_worldwide auf Instagram und schreiben einen Kommentar unter den Post des Tages, und Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Berechtigte Teilnehmer können einmal täglich teilnehmen, was den Fans dreißig (30) verschiedene Gewinnmöglichkeiten bietet, bei einem Preisgewinn pro berechtigte Person. Die Gewinner werden zufällig ausgewählt und innerhalb von vierzehn (14) Tagen via Instagram-Direktnachricht benachrichtigt, um ihren Preis anzunehmen.

Für Informationen zu den Teilnahmebedingungen oder um herauszufinden, wie Sie teilnehmen können, besuchen Sie bitte www.promoterms.com/Vype30days.

Weitere Informationen finden Sie auch unter http://www.govype.com.

Informationen zu The Fratellis:

The Fratellis (italienisch: Gebrüder) sind eine mehrfach mit Platin- und anderen Auszeichnungen prämierte schottische Rockband aus Glasgow. Die Band besteht aus Frontmann und Gitarrist Jon Fratelli, Bassist und Backgroundsänger Barry Fratelli sowie Schlagzeuger und Backgroundsänger Mince Fratelli. The Fratellis kündigten an, dass ihr sechstes Studioalbum, mit dem Titel Half Drunk Under a Full Moon (halb betrunken unter einem Vollmond), später in diesem Jahr herausgegeben wird, gefolgt von Tourneen durch ganz Großbritannien, die USA und Europa.

Informationen zu British American Tobacco:

Informationen zu BAT: BAT ist ein 1902 gegründetes, führendes, in verschiedenen Kategorien tätiges Konsumgüterunternehmen. Unser Ziel ist es, eine bessere Zukunft für unsere Konsumenten zu schaffen, indem wir ihnen eine größere Auswahl an Genussmitteln mit geringerem Risiko anbieten und damit die gesundheitlichen Folgen unseres Geschäfts reduzieren. Es ist unsere Ambition, unsere Umsätze im Laufe der Zeit mehr und mehr von Zigaretten auf nichtbrennbare Produkte zu verlagern. Wir beschäftigen über 55.000 Mitarbeitende, sind Marktführer in über 55 Ländern und haben Fabriken in 48 Ländern. Unser strategisches Portfolio besteht aus den globalen Zigarettenmarken und einer wachsenden Palette von Produkten mit einem reduzierten Risikopotenzial, die Dampf- und Tabakerhitzungsprodukte sowie traditionelle und moderne orale Produkte umfasst.

