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Vom grossen Reisemobil zum kompakten Van: Schweizer Camper setzen auf mehr Alltagstauglichkeit

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Viele Camper in der Schweiz denken um: Statt grosser Reisemobile rücken kompakte Vans und alltagstaugliche Camper stärker in den Fokus. Für Besitzer grösserer Fahrzeuge kann das ein guter Zeitpunkt sein, über Verkauf oder Umstieg nachzudenken. Auto-Wohnmobil-Ankauf kauft schweizweit Wohnmobile, Campervans und Wohnwagen verschiedener Marken und Aufbauformen direkt an.

Küssnacht am Rigi, Schweiz - Juni 2026: Die Campingbranche verändert sich. Während grosse Reisemobile lange als Symbol für komfortables Reisen galten, wächst heute die Nachfrage nach kompakten Campervans und Kastenwagen. Sie sind wendiger, leichter zu parkieren und lassen sich oft auch im Alltag nutzen. Für viele Schweizer Camper wird damit nicht mehr nur der Wohnraum entscheidend, sondern die Kombination aus Flexibilität, Mobilität und einfacher Handhabung.

Neue Möglichkeiten um die Welt zu entdecken

Dieser Trend eröffnet Besitzern grösserer Fahrzeuge neue Möglichkeiten. Gut erhaltene Reisemobile, Alkovenmodelle, vollintegrierte Fahrzeuge und Wohnwagen bleiben auf dem Gebrauchtmarkt gefragt. Gleichzeitig prüfen viele Eigentümer den Wechsel auf ein kleineres Modell. Beim Wohnmobil verkaufen in der Schweiz treffen Interessenten deshalb auf ein aktives Marktumfeld.

Der Direktankauf von Wohnmobilen & Camper

Auto-Wohnmobil-Ankauf hat sich auf den schweizweiten Direktankauf von Freizeitfahrzeugen spezialisiert. Das Unternehmen kauft Campervans, Kastenwagen, teilintegrierte und vollintegrierte Reisemobile, Luxus-Reisemobile sowie Wohnwagen verschiedener Marken an. Nach einer ersten Bewertung erhalten Verkäufer ein unverbindliches Angebot. Bei Einigung erfolgen Abwicklung, Bezahlung und Abholung direkt und unkompliziert.

Auch wer einen Wohnwagen verkaufen möchte, profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach gebrauchten Freizeitfahrzeugen. Besonders Familien und Camping-Einsteiger suchen weiterhin nach sofort verfügbaren Modellen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Wandel zeigt

Camping bleibt beliebt, aber die Anforderungen verändern sich. Reisen sollen spontaner, flexibler und alltagstauglicher werden. Dadurch gewinnen kompakte Fahrzeuge an Bedeutung, während grössere Modelle weiterhin ihre Käufer finden. Für Verkäufer entsteht daraus ein günstiges Zeitfenster, den Fahrzeugwert prüfen zu lassen und gegebenenfalls den nächsten Schritt zu planen.

Einen Wohnwagen verkaufen in der Schweiz oder ihr Wohnmobil veräussern ist auch in dieser Saison ein Kinderspiel. Auto-Wohnmobil-Ankauf bietet für Fahrzeughalter eine schnelle und transparente Lösung in der ganzen Schweiz.

Über Auto-Wohnmobil-Ankauf

Auto-Wohnmobil-Ankauf mit Sitz in Küssnacht am Rigi ist auf den Ankauf von Autos, Wohnmobilen, Campern und Wohnwagen spezialisiert. Das Unternehmen kauft Fahrzeuge aller Marken und Aufbauformen direkt bei den Eigentümern an und bietet Bewertung, faire Marktpreise, sofortige Bezahlung und Abholung in der ganzen Schweiz.