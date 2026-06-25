Lack, Kratzer, Steinschläge: Was sich vor dem Verkauf wirklich reparieren lohnt
Viele Autobesitzer investieren vor dem Verkauf in kleinere Reparaturen, um einen höheren Preis zu erzielen. Doch nicht jede Lackkorrektur oder Dellenreparatur zahlt sich tatsächlich aus. Die Experten von Autokauf-Blitz erklären, welche Schäden den Fahrzeugwert beeinflussen – und wann Reparaturen eher Geld kosten als Geld bringen.
Emmen, Schweiz - Juni 2026: Kratzer, Steinschläge oder kleine Dellen fallen Kaufinteressenten meist sofort auf. Dennoch lohnt es sich nicht, jeden optischen Mangel vor dem Verkauf beseitigen zu lassen. Entscheidend ist, ob die Reparatur den späteren Verkaufspreis tatsächlich erhöht.
Wann sich eine Reparatur lohnt
Nicht reparieren, wenn:
- der Schaden klein oder kaum sichtbar ist
- die Reparatur teurer wäre als der mögliche Mehrerlös
- das Fahrzeug bereits älter ist
Smart Repair nutzen, wenn:
- kleine Dellen oder Kratzer sichtbar sind
- die Kosten überschaubar bleiben
- der Gesamteindruck deutlich verbessert wird
Lackieren oder reparieren, wenn:
- Rost vorhanden ist
- grössere Schäden sofort auffallen
- Käufer einen Unfallschaden vermuten könnten
Typische Warnsignale für Käufer
Besonders kritisch werden häufig folgende Punkte bewertet:
- Roststellen
- auffällige Lackunterschiede
- schlecht ausgeführte Reparaturen
- grössere Dellen oder tiefe Kratzer
Normale Gebrauchsspuren wie einzelne Steinschläge oder leichte Oberflächenkratzer werden dagegen beim Autokauf meist akzeptiert.
Wirtschaftlich denken statt vorschnell investieren
Nach Erfahrung von Auto Blitz hängen Verkaufspreise nicht nur vom optischen Zustand ab. Auch Alter, Laufleistung, Wartungshistorie und die aktuelle Marktnachfrage spielen eine wichtige Rolle. Besonders beim Autoankauf in Zürich oder anderen Orten in der Schweiz zeigt sich, dass kleinere Schönheitsfehler oft weniger Einfluss auf den Preis haben als viele Verkäufer vermuten.
Kleine Schäden sorgen oft für grosse Preisverhandlungen
Vor dem Verkauf lohnt es sich, Reparaturen kritisch zu prüfen. Kleine Gebrauchsspuren müssen nicht zwangsläufig behoben werden. Sinnvoll sind vor allem Massnahmen, die das Vertrauen potenzieller Käufer stärken oder Rost und grössere Schäden beseitigen. Wer unsicher ist, sollte den Zustand seines Fahrzeugs professionell bewerten lassen, bevor unnötige Reparaturkosten entstehen.
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