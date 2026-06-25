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Lack, Kratzer, Steinschläge: Was sich vor dem Verkauf wirklich reparieren lohnt

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Viele Autobesitzer investieren vor dem Verkauf in kleinere Reparaturen, um einen höheren Preis zu erzielen. Doch nicht jede Lackkorrektur oder Dellenreparatur zahlt sich tatsächlich aus. Die Experten von Autokauf-Blitz erklären, welche Schäden den Fahrzeugwert beeinflussen – und wann Reparaturen eher Geld kosten als Geld bringen.

Emmen, Schweiz - Juni 2026: Kratzer, Steinschläge oder kleine Dellen fallen Kaufinteressenten meist sofort auf. Dennoch lohnt es sich nicht, jeden optischen Mangel vor dem Verkauf beseitigen zu lassen. Entscheidend ist, ob die Reparatur den späteren Verkaufspreis tatsächlich erhöht.

Wann sich eine Reparatur lohnt

Nicht reparieren, wenn:

der Schaden klein oder kaum sichtbar ist

die Reparatur teurer wäre als der mögliche Mehrerlös

das Fahrzeug bereits älter ist

Smart Repair nutzen, wenn:

kleine Dellen oder Kratzer sichtbar sind

die Kosten überschaubar bleiben

der Gesamteindruck deutlich verbessert wird

Lackieren oder reparieren, wenn:

Rost vorhanden ist

grössere Schäden sofort auffallen

Käufer einen Unfallschaden vermuten könnten

Typische Warnsignale für Käufer

Besonders kritisch werden häufig folgende Punkte bewertet:

Roststellen

auffällige Lackunterschiede

schlecht ausgeführte Reparaturen

grössere Dellen oder tiefe Kratzer

Normale Gebrauchsspuren wie einzelne Steinschläge oder leichte Oberflächenkratzer werden dagegen beim Autokauf meist akzeptiert.

Wirtschaftlich denken statt vorschnell investieren

Nach Erfahrung von Auto Blitz hängen Verkaufspreise nicht nur vom optischen Zustand ab. Auch Alter, Laufleistung, Wartungshistorie und die aktuelle Marktnachfrage spielen eine wichtige Rolle. Besonders beim Autoankauf in Zürich oder anderen Orten in der Schweiz zeigt sich, dass kleinere Schönheitsfehler oft weniger Einfluss auf den Preis haben als viele Verkäufer vermuten.

Kleine Schäden sorgen oft für grosse Preisverhandlungen

Vor dem Verkauf lohnt es sich, Reparaturen kritisch zu prüfen. Kleine Gebrauchsspuren müssen nicht zwangsläufig behoben werden. Sinnvoll sind vor allem Massnahmen, die das Vertrauen potenzieller Käufer stärken oder Rost und grössere Schäden beseitigen. Wer unsicher ist, sollte den Zustand seines Fahrzeugs professionell bewerten lassen, bevor unnötige Reparaturkosten entstehen.