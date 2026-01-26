Oehler Web

Authentigg® präsentiert die neue Hüsler Nest PURE Naturmatratze – natürliche Erholung in ihrer reinsten Form

Bild-Infos

Download

Mit der neuen Hüsler Nest PURE Naturmatratze erweitert Authentigg® sein Sortiment um eine Schlaflösung, die kompromisslos auf Natürlichkeit, Klarheit und spürbaren Komfort setzt. Entwickelt für Menschen, die beim Schlaf auf kompromisslose Qualität setzen, verbindet die PURE Linie ausgewählte Naturmaterialien mit einem durchdachten Aufbau – für ein Liegegefühl, das gleichzeitig tragend, anschmiegsam und angenehm luftig wirkt.

Puristisch im Konzept, grosszügig im Komfort

Die PURE Naturmatratze steht für das, was viele heute suchen: Reduktion auf das Wesentliche – ohne Verzicht. Authentigg® setzt dabei auf die Stärke bewährter Materialien und eine Konstruktion, die sich dem Körper anpasst, statt ihn in eine Standardform zu zwingen. Wer schon einmal auf einem hochwertigen System aus Hüsler Nest-Tradition gelegen hat, kennt dieses besondere Gefühl: Druck wird spürbar reduziert, der Körper kommt zur Ruhe, und die Nacht fühlt sich am Morgen tatsächlich nach Regeneration an.

Natürliche Materialien, spürbar besseres Schlafklima

Im Zentrum steht der Anspruch, ein ausgeglichenes, trockenes und warmes Schlafklima zu fördern – ein entscheidender Faktor für tiefen Schlaf. Als Herzstück kommt dabei eine Naturlatex Matratze-Komponente ins Spiel, die für Elastizität und punktgenaue Unterstützung steht. Das Ergebnis ist ein Liegeverhalten, das Bewegungen sanft abfedert und gleichzeitig stabil bleibt – ideal für Rücken-, Seiten- und Mischschläfer*innen.

Für Zuhause – und überraschend ideal als Gästelösung

Die neue PURE Naturmatratze ist nicht nur eine Investition in den eigenen Schlaf. Durch ihren klaren, vielseitigen Charakter eignet sie sich auch hervorragend als hochwertiges Gästebett – etwa im Gästezimmer, in der Ferienwohnung oder überall dort, wo man Besuch nicht «irgendwie», sondern richtig gut unterbringen möchte. Denn guter Schlaf ist Gastfreundschaft – und die PURE macht daraus ein echtes Ankommen.

Authentigg® als Adresse für Hüsler Nest in der Schweiz

Als kuratierte Anlaufstelle für naturnahe Schlafkultur begleitet Authentigg® Kundinnen und Kunden von der Auswahl bis zur passenden Lösung für individuelle Bedürfnisse. Wer gezielt nach Hüsler Nest Schweiz sucht, findet bei Authentigg® eine Beratung, die nicht an der Oberfläche bleibt: Körpergefühl, Schlafgewohnheiten, Raumklima und persönliche Vorlieben fliessen in die Empfehlung ein – damit aus “Matratze kaufen” eine stimmige Schlafentscheidung wird.

Ein Statement für bewussten Schlaf

Mit der PURE Naturmatratze zeigt sich einmal mehr, wie konsequent zeitgemässer Schlafkomfort gedacht werden kann: reduziert, natürlich, langlebig – und in seiner Wirkung unmittelbar spürbar. Authentigg® lädt alle ein, die PURE persönlich kennenzulernen und sich selbst von ihrem ruhigen, tragenden Liegegefühl zu überzeugen – in der Philosophie von Hüsler Nest: Schlaf soll nicht nur bequem sein, sondern erholsam.

Über Authentigg®

Authentigg® steht für sorgfältig ausgewählte Produkte rund um natürliche Schlaf- und Wohnkultur – mit Fokus auf Qualität, Materialehrlichkeit und Beratung mit Anspruch.